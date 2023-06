"El algoritmo nunca puede ser la excusa, hay que regular la inteligencia artificial"

inteligencia artificial (IA) para “transformar” la economía, la sociedad y nuestras vidas es cada vez más evidente pero debemos ser conscientes de que “no es una tecnología más” porque “cuestiona lo que somos”. Es necesario “regularla” y “desmitificarla” asumiendo de dónde viene y evitando que el algoritmo pueda servir de excusa y justificación para todo. Fueron algunas de las reflexiones que se escucharon este miércoles 28 de junio durante una mesa redonda sobre inteligencia artificial organizada por el Club de Roma y el Instituto Hermes que tuvo lugar por la tarde en el Alicia Asín, CEO y cofundadora de Libelium; Paloma Llaneza, CEO de Razona Legaltch; Jaime García Cantero, director de Retina en Prisa Media,y Eduardo Azanza, cofundador y CEO de la navarra Veridas, una de las empresas líderes mundiales de identidad digital. La capacidad de la(IA) para “” la, laes cada vez máspero debemos ser conscientes de que “no es una tecnología más” porque “cuestiona lo que somos”. Es necesario “regularla” y “desmitificarla” asumiendo de dónde viene y evitando que el algoritmo pueda servir de excusa y justificación para todo. Fueron algunas de lasque se escucharon este miércoles 28 de junio durante unaorganizada por ely elque tuvo lugar por la tarde en el Museo Universidad de Navarra y en la que participaron, CEO y cofundadora de Libelium;, CEO de Razona Legaltch;, director de Retina en Prisa Media,y, cofundador y CEO de la navarra Veridas, una de las empresas líderes mundiales de identidad digital.

Aunque desde diferentes puntos de vista, los cuatro coincidieron en la necesidad de regular la IA y “romper la visión distópica” para decidir qué usos queremos darle. Alicia Asín abogó por “desmitificar” la inteligencia artificial y pensar más en explicar y asumir “de dónde viene”. “La IA no es un ser pensante en sí, sino que es un conjunto de algoritmos entrenados con datos para sacar conclusiones. A partir de ahí, la IA es tan buena como los datos con los que se entrene y hay un reflejo de nuestra sociedad en ella”. En la misma línea, Eduardo Azanza apuntó que “tenemos una tecnología deslumbrante pero está lejos de poder generar seres humanos sintientes”. Para Paloma Llaneza el verdadero cambio ha llegado tras la recogida masiva de datos que han permitido los teléfonos inteligentes. “La culpa de tener hoy ChatGPT es de Steve Jobs que presentó en 2007 el Iphone que ha permitido la recogida masiva de datos de todos nosotros. La matemática que está detrás de la IA es de mediados del siglo XX, pero nos faltaban datos. Ahora tenemos una IA que nos habla de usted y con sentido y es capaz de emular la voz de un ser querido” . El director de Retina, Jaime García Cantero, defendió que la inteligencia artificial no es una tecnología más porque a diferencia de las que hemos conocido hasta ahora no cuestiona lo que hacemos sino lo que somos. “Estamos ante una tecnología que cambia las preguntas. Hasta ahora, desde la rueda al ordenador desafiaban lo que somos capaces de hacer. La IA cuestiona lo que somos. Quiere jugar a ser humano”. Advirtió de que puede contribuir a los dos grandes problemas que tenemos porque tiene la capacidad de hacer el mundo más desigual y atacar la confianza construyendo nuevas verdades. Pero la capacidad de la IA para procesar y sintetizar una ingente cantidad de datos también abre oportunidades. Para aprovecharlas, concluyeron, debemos ser nosotros, los humanos, y no las máquinas los que saquemos las conclusiones. “Máquina engaña a humano pero máquina veremos si engaña a máquina”, apuntó el cofundador de Veridas convencido de que la autenticidad de lo que consumimos será una de las claves y eso va a prestigiar la profesión periodística.

"ChatGPT nos está despertando"

“ChatGPT nos está despertando. Ha traído un debate muy oportuno, necesario desde el punto de vista ético y legal. La inteligencia artificial no es una tecnología más. Es la inteligencia del sistema. La cuestión está en debatir si va a ser un ser consciente”. Con estas palabras, Enrique Goñi, coordinador del grupo navarro del capítulo español del Club de Roma y presidente del Instituto Hermes, quiso poner de relieve los riesgos que entraña este modelo de tecnología para a renglón seguido pedir a desarrolladores y empresarios que respeten nuestra identidad y dignidad digital y no se hagan con nuestra huella digital sin nuestro consentimiento.