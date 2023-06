UGT y CC OO firman un preacuerdo para el convenio de hostelería y se desconvoca la huelga del 1 y el 7 de julio

UGT y CC OO han firmado este jueves con la patronal un preacuerdo de convenio colectivo del sector de hostelería que contempla un incremento salarial inmediato de más de 120 euros al mes, además de un sistema de fichaje digital para acabar con las horas extras no remuneradas, entre otras mejoras. han firmado este jueves con la patronal unque contempla unademás de un sistema de fichaje digital para acabar con las horas extras no remuneradas, entre otras mejoras.

En concreto, informa UGT en un comunicado, en materia salarial, el preacuerdo fija un incremento del 4 % para el año 2022; del 4 % para 2023; del 3 % para 2024 y 3 % para el año 2025. En el supuesto de que la suma del IPC real de estos cuatro años supere esta subida total del 14 %, se revisará hasta poder alcanzar un incremento del 17 %.

Asimismo, las personas trabajadoras del sector recibirán un abono de más de 1.000 euros en compensación de atrasos. También se crea un nuevo plus de 30 euros mensuales para los recepcionistas que acrediten titulación B2 en dos idiomas, así como un plus de formación de 20 euros mensuales que recibirán las personas trabajadoras cuyas empresas no cuenten con plan de formación.

Por otro lado, el preacuerdo contempla el reconocimiento de la categoría en función de la antigüedad en el sector aunque se cambie de empresa. Hasta este momento, cuando sucedía esta circunstancia, el trabajador o la trabajadora retrocedía a la categoría más baja y con menor salario, mientras que ahora la nueva empresa tendrá que reconocer la categoría ya consolidada.

Otra de las mejoras que se ha incluido en el acuerdo alcanzado es la referente al control del fichaje. Dentro del proceso de transformación y digitalización que está viviendo el sector de la hostelería, las empresas tendrán la obligación de implantar un sistema de horarios digital con el objetivo de controlar las horas extras realizadas y que en ocasiones no se retribuían.

Desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de Navarra, que cuenta con un 40,41% de representación en el sector, destacan que se trata de "un gran acuerdo que mejorará las condiciones salariales y laborales de más de 20.000 personas trabajadoras en la Comunidad Foral, que llevaban desde diciembre de 2021 con el convenio vencido".