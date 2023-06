La sequía ha dañado el 90% de trigo y el 70% de la cebada en la Ribera

La cosecha de cereal en la Ribera ya se auguraba como una de las peores de la última década y así ha sido. En los campos donde las cosechas han entrado han sacado una media de 230 kilos por hectárea de trigo, lo que supone un daño del 90% porque lo normal hubiera sido sacar en torno a 2.300 kilos /hectárea. En cebadas no ha ido mucho mejor, el rendimiento medio ha sido de 700 kilos por hectárea, una cantidad que representa un daño del 75% porque lo habitual hubiera sido una media de unos 2.800 kilos por hectárea.

Estos fueron algunos de los datos de Agroseguro, que ha finalizado la peritación en la Ribera, ofrecidos este martes por la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez, en la tercera Mesa de la Sequía, celebrada en Navarra.

SE CONFIRMAN DAÑOS EN 40.000 HECTÁREAS

"Podemos decir que se confirman las pérdidas de cereal en la mitad sur de Navarra que ya avanzamos en su día", afirmó la consejera ante de los medios de comunicación. A continuación, dio el balance realizado por Agroseguro. Según la entidad asegurada, en Navarra hay daños en 31.228 hectáreas aseguradas de cereal, de las que unas 14.000 se localizan en la Ribera, otras 8.500 en Zona Media 8.500 y casi 7.000 en Tierra Estella.

1.500 KILOS/ HA en ZONA MEDIA Y EN TIERRA ESTELLA, ENTRE 1.442 Y 2.050 KG

En cuanto a los resultados de cosechas de cereal en otras zonas, la titular agraria indicó que en la Zona Media los resultados en cebada y trigo se sitúan en 1,500 kilos /ha, una cantidad que supone" un daño del 70%".

En Tierra Estella, los rendimientos que se están obteniendo rondan entre en 1.442 kilos por ha en cebada y los 2.050 en trigo, de manera que las pérdidas en trigo son del 55% y en cebada del 70%, según los datos manifestados por Agroseguros y de los que se hizo eco Gómez.

PENDIENTES DEL REGADÍO

Las últimas tormentas en Navarra, según la consejera, "han mejorado la disponibilidad" de forraje en la mitad norte de Navarra. "El mes anterior era un problema serio y que vamos a tener una buena campaña de forraje", ha señalado.

Ahora el foco está en saber el alcance de la sequía en campañas de regadío de verano, como la del tomate, calabacín y judía verde, así como en las campañas de otoño e invierno, que se ponen ahora en julio, como el brócoli, alcachofa y coliflor.

El director general de Agricultura, Ignacio Gil, ha detallado que hasta que no finalice el plazo de presentación de solicitudes PAC (aplazado hasta el 30 de junio) no se podrá valorar la reducción de superficie de maíz y de hortalizas como tomate. No obstante, a nivel de sensación, indicó que se espera que la bajada de superficie de estos cultivos "será menor de lo esperado en un año tan complicado como este".

MÁS AGUA EN EL CANAL DE LODOSA Y YESA

El presidente del sindicato EHNE, Fermín Gorraiz, ha afirmado que la situación actual "no tiene nada que ver" con la fotografía que había del sector en la última Mesa de la Sequía (3 de mayo). "Hemos pasado una primavera en la que hemos estado todos asustados a nivel agrícola y ganadero con lo que podía pasar. Abril fue muy caluroso y sufrió todo mucho. A final de mayo empezó a llover y en junio también. A nivel de hierba en prados y en el monte hay mucha", detalló.

Gorraiz ha explicado que en el Canal Imperial y de Lodosa todavía riegan con "agua rodada", que es la que baja por el río, y que no han desembalsado aún del pantano del Ebro. "Dicen que esperarán a final de junio, por lo que llevan dos meses de ventaja", ha apuntado. "En canal de Bardenas les han subido la dotación de 3.500 a 4.800 metros cúbicos por hectárea. Para la siembra de maíz ya es tarde, pero para la siembras de brócoli y coliflor viene bien porqu tendrán agua de cara al otoño".

AYUDAS, "A VER SI SON CORTAS O NO"

El líder de EHNE habló de que las ayudas de que se prevé lleguen del Ministerio de Agricultura para paliar los daños. " Cuando termine la campaña se verán si son o no suficientes. Lo que pedimos es que, cuando llegue el momento de valorar los datos que las ayudas no se queden cortas".

LA PAJA SIGUE POR LAS NUBES

Aunque el forraje parece que, salvo en zonas puntuales, parece haberse recuperado con las últimas lluvias, lo cierto es que el problema de la escasez de paja persiste. "La paja va a seguir siendo un problema. Hay gran demanda. Lo que hay es una subida de precios muy importante. Es una cuestión ligada al libre mercado y ahí las administraciones tenemos una capacidad de intervenir reducida", ha señalado Gómez.