Cómo formar a directivos ilustrados

El advenimiento de la dirección de empresas ( el management ) como disciplina académica es un fenómeno relativamente nuevo. Las écoles de commerce , que surgieron en Francia a fines del siglo XIX, ofrecían educación vocacional pero no eran reconocidas por las universidades.

GESTIÓN (MÁS INVESTIGACIÓN)

BUENA INVESTIGACIÓN

En su opúsculo Teoría y práctica , el filósofo de la Ilustración Immanuel Kant argumentó que no existe una diferencia sustancial entre lo que podría llamarse investigación teórica e investigación aplicada. Simplemente hay buena y mala investigación: la buena investigación es consistente con el mundo real y compatible con los problemas aplicados, la mala investigación es especulación intelectual estéril. Esta evaluación es igual de válida hoy.

Si las escuelas de negocios van a producir investigaciones más relevantes, deberán encontrar formas de fortalecer los vínculos entre la academia y las empresas. Costas Markides , de la London Business School, habla de los profesores ambidiestros , argumentando que es un error tanto subestimar el valor de la investigación académica como no adoptar una perspectiva global.

Según Markides, también es equivocada la separación orgánica en la estructura de las escuelas entre los académicos y los profesores de práctica o adjuntos. Sus propuestas para alentar a los académicos más jóvenes a publicar no solo en revistas académicas, sino también en publicaciones profesionales, son un camino a seguir. Esto puede estimular la transferencia de la investigación académica al entorno docente y divulgativo, así como fomentar la cooperación entre empresas para identificar nuevas ideas y modelos de investigación.

ACADEMIA Y EMPRESA

Sería deseable que la investigación de las escuelas de negocios combinara la validez interna y externa, que los profesores de las escuelas de negocios desarrollaran investigación rigurosa y relevante, e interactuaran con los profesionales. Persuadir a los profesores para que combinen las actividades de investigación y docencia con la interacción con la industria para difundir los resultados de sus investigaciones, requeriría una transformación de los sistemas de reconocimiento y compensación, así como un énfasis en el impacto externo de la investigación. Esto es, un reto colectivo.

Además, estos cambios tendrían implicaciones en la estructura de las escuelas de negocios, su sistema de gobierno y los recursos disponibles para los profesores.

Quizás parte de este cambio podría lograrse ampliando la adscripción de la investigación gerencial de las ciencias sociales a las humanidades. Una propuesta interesante patrocinada por la Fundación Carnegie, que ya propulsó el giro científico en las escuelas de gestión, podría ofrecer un camino a seguir: el informe “Rethinking Undergraduate Management Education: Liberal Learning for the Profession” (2011), recomienda que el grado en Administración de Empresas, uno de los programas más solicitados tanto en América como en Europa, adopte un enfoque abierto, similar al de los programas de pregrado en artes liberales.

Esta propuesta daría a las humanidades una mayor presencia tanto en el plan de estudios de los cursos de administración como en la investigación que se lleva a cabo en las escuelas de negocios. También ayudaría a romper los denominados silos –en referencia a los departamentos universitarios– promoviendo la investigación interdisciplinaria entre las áreas de Humanidades y STEM, y superando la separación falaz entre áreas blandas y duras.

CIENCIAS Y HUMANIDADES

La realidad profesional también desmiente esta separación entre las ciencias y las humanidades: muchos de los empresarios tecnológicos más exitosos de la actualidad tienen títulos de licenciatura en artes liberales, incluso si luego se especializaron en estudios técnicos a nivel de maestría. Como explica Scott Hartley , autor de The Fuzzie and the Techie , los perfiles profesionales de los techies se han contrastado tradicionalmente con los de los fuzzies. Esos son los términos utilizados en la universidad de Stanford para designar a los estudiantes de STEM frente a los estudiantes de humanidades, respectivamente.