La agroindustria ve con preocupación la posible falta de producto para elaborar

Sector primario e industria alimentaria van de la mano. La sequía, además de a los agricultores y ganaderos, preocupa también a las empresas alimentarias de la Comunidad foral. Esa inquietud, y su posible repercusión en una falta de producto que elaborar en sus instalaciones con la consiguiente dificultad para atender la demanda de los clientes, fue expuesta ayer por la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón (Alinar). Su director general, Diego Galilea, acudió a la segunda reunión de la Mesa de la Sequía en Navarra, celebrada en el departamento de Desarrollo Rural. “Nos gustaría mostrar nuestra gran preocupación por la situación que se prevé llegará a ocurrir por la falta de producto hortícola para poder abastecer a las industrias”, afirmó.

El portavoz de la agroindustria indicó que la actual situación, “y la que se estima llegará”, está generando “mucha incertidumbre” en los agricultores “que no pueden garantizar el cultivo de hortaliza, que servirá como materia prima para las industrias, generando así una posible falta de producto”. Esta incertidumbre, según Galilea, está poniendo en “serios problemas a la industria para garantizar producto a sus clientes y va a conllevar una tensión muy fuerte en la cadena de suministro”.

AYUDAR A LA INDUSTRIA SUI LA SEQUÍA REDUCE EMPLEO

En la reunión, en esencia, las agrupaciones agrarias solicitaron a la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez, que se agilicen al máximo las ayudas. “Hemos pedido que, además de que las ayudas lleguen con rapidez al sector primario, se planteen ayudas a la industria para poder mitigar posibles afecciones en las plantillas de las empresas si no pueden asegurar la producción”, concluyó Diego Galilea.

EL IMPCTO EN LOS REGADÍOS, SIN VALORAR

La consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez, expuso a los medios de comunicación que, de momento, sus técnicos estiman que la sequía ha arruinado la cosecha en 40.000 hectáreas de cultivos herbáceos, sobre todo trigo y cebada. Las situó en las comarcas agrarias Ribera Alta-Aragón y Ribera Baja, así en parte de Zona Media. “En el resto de las comarcas la situación de los cultivos y pastos podemos decir que, de momento, es aceptable”.

En cuanto a cultivos de regadío, Gómez señaló que no se puede evaluar la afección “porque estamos en fechas previas a las plantaciones y siembras de maíz y el mes de mayo es clave”. Sí recordó que de las 119.000 hectáreas de regadío sólo las 30.000 de Itoiz- Canal de Navarra tienen garantía de riego. “El resto dependerá de la evolución meteorológica de las próximas semanas”.

MEDIDAS A LA ESPERA DE QUE HAYA MARCO LEGAL

En la reunión, la consejera explicó que “trabajan” en tener listas medidas, pero que para ponerlas en marcha es necesario que el Ministerio de Agricultura apruebe un real decreto ley de la sequía que sirva como marco legal.

Las medidas en las que trabaja Desarrollo Rural son una “futura” flexibilización de los requisitos para el cobro de ayudas PAC, como son: posibilitar pastoreo en barbechos; ajustar la carga ganadera reduciendo a 0,2 UGM/ha y 0,1 UGM/ha en pastos húmedos y secos; reducir el periodo de pastoreo mínimo de 120 días a 60 días; permitir que los mejorantes (leguminosas, girasol, colza) no lleguen a floración; permitir el incremento del barbecho al 50%, en aquellas superficies acogidas al eco-regimen de biodiversidad; y también posibilitar el pastoreo y siega de barbechos e islas de biodiversidad.

Además, recordó, el Ministerio se ha solicitado a la UE incrementar el importe de anticipos de ayudas PAC y la posibilidad de concederlos sin finalizar los controles. Además, se plantea ampliar el plazo de solicitud única (termina el 31 de mayo) y retrasar la exigencia del cuaderno digital más allá del 1 de septiembre.

Félix Bariáin: "Las medidas se dilatan y no se aplican soluciones"

“La primera valoración es la falta de concreción de las medidas. No se puede estar hablando de la Mesa de la Sequía cuando las mesas se dilatan en el tiempo y no se aplican soluciones. Eso no es operativo para el sector. Reclamamos que haya mecanismos más rápidos para modificar cuestiones de la Política Agraria Comunitaria o fiscales”. El presidente del sindicato UAGN, Félix Bariáin, realizó estas declaraciones a la salida de la Mesa de la Sequía, una reunión que se prolongó durante poco más de una hora.

Bariáin insistió en que se aborden medidas fiscales para ayudar a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía. Recordó que el Gobierno central ha aprobado una reducción de un 25% del rendimiento neto en el sistema de módulos, del que Navarra no se beneficia, porque hace ya dos campañas de IRPF que el Gobierno de Chivite suprimió el sistema de módulos. “En una comparativa Navarra- Estado siempre salimos peor parados en tema fiscal”, apuntó.

El líder sindical consideró que la “predisposición” del departamento de Desarrollo Rural “no es mala”, aunque criticó que se prevea la siguiente reunión “para la primera semana de junio”. “Vamos a esperar que las medidas de flexibilización surtan efecto lo antes posible, pero hay cuestiones que deberían ser mucho más rápidas”, añadió.

En cuanto al tema ganadero, Bariáin subrayó su preocupación por un escenario con poco forraje y hierba para los animales. “Hay que dar prioridad al consumo de paja para que los ganaderos den de comer a sus animales en detrimento del uso industrial”.

Por último, el presidente de UAGN volvió a apelar al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe la compra de productos por debajo de costes. “No es ágil, pero las herramientas que tiene y que son competencia de Navarra se deben aplicar con contundencia”.

Femín Gorraiz: "La paja, que hay poca, ha pasado de 35 a 90 €/ tn"

“La situación en la mayor parte de Navarra es preocupante, aún así es privilegiada comparada con otras comunidades. En Andalucía hay animales que se están muriendo de hambre y sed”. El presidente del sindicato EHNE, Fermín Gorraiz, se mostró inquieto por la alarmante escasez de forraje para el ganado en toda España. “Hay mucha paja que se destina a biomasa o que se está exportando. Hay que pedir al Ministerio de Agricultura que priorice y se destine para alimentación animal ”, revindicó.

El sindicalista y ganadero señaló que ni en la Ribera ni en Tierra Estella hay este año forraje por la sequía y que la superficie de maíz en regadío en Navarra sufrirá un importe recorte porque los embalses, salvo Itoiz, no aseguran agua suficiente. “El precio de la paja, como hay poca, está desorbitado. Un año normal, en invierno o primavera, cuesta unos 35 euros y este año hablan de 90 euros la tonelada. Quien encuentra, si tiene suerte, se la lleva al precio que sea. Luego, hay gente a la que le sobraba hierba de un año para otro, pero tal y como fue de seco el verano pasado, estamos a cero”.

Tras augurar un “año complicado” si no llueve en mayo y junio en los pastos de la zona norte que, según dijo, resisten, Gorraiz reclamó medidas fiscales para el sector primario. “Aquí rebajas fiscales se pueden hacer. Pueden bajar la presión fiscal y los que están en estimación directa simplificada, lo que sustituye a módulos, las indemnizaciones por siniestros no se computan como venta sino como subvenciones. Tienen que computarse como ingresos para que tenga ventajas fiscales”, detalló. Gorraiz, que aventuró un mayor volumen de sacrificios de animales, dijo que si bien el precio del canal ha pasado de 3,60 euros el kilo en 2020 a 5,50, pero los costes de producción han subido una burrada. “El pienso ha pasado de 230 euros la tonelada a 420 o más”.