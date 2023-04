Evolucionar de un perfil técnico a directivo con el nuevo EMBA de ESIC

masterclass el 11 de mayo, jueves, dirigida a directivos, mandos intermedios, empresarios, emprendedores y aquellas personas que buscan reposicionarse más allá de su actual especialización técnica o funcional, y acelerar su carrera dentro o fuera de la empresa, desarrollando sus habilidades directivas. ESIC organiza unadirigida a directivos, mandos intermedios, empresarios, emprendedores y aquellas personas que buscan reposicionarse más allá de su actual especialización técnica o funcional, y acelerar su carrera dentro o fuera de la empresa, desarrollando sus habilidades directivas.

Durante la masterclass se trabajará un caso práctico y se darán las claves necesarias para evolucionar hacia un perfil de gestión empresarial innovador, rentable y sostenible. Una oportunidad única de desarrollar y ampliar los conocimientos para entender cómo maximizar el valor económico y social de las empresas

Esta masterclass consta de 3 partes:

1. Claves necesarias para pasar de un área técnica a un área de gestión empresarial. Impartido por José Antonio Ascarza, Socio Oniria Consulting y profesor del Executive MBA de ESIC.

2. Caso práctico.

“Diseñaremos en equipo las bases de una empresa combinando píldoras teóricas con trabajo en equipo práctico. Tu escape room de la estrategia”, explican desde la organización.

Nacho Gallardo, Consultor Senior Independiente en Inspiria XtartCube y profesor del Executive MBA de ESIC.

3. Presentación del Executive MBA - EMBA y experiencia de Alumni. Antiguos alumnos del programa aportarán su visión, experiencia y cómo el EMBA les ha impulsado en su carrera profesional.

Estas son algunas de las experiencias vividas:

Bruno Bernal, CEO and partner in EOSOL. Ingeniero MSc ingeniería mecánica: “Para mí el EMBA de ESIC supuso el inicio de mi nueva etapa profesional, ya que he hecho realidad, junto con otro compañero del EMBA, el proyecto final de máster. A día de hoy tengo la suerte de dirigir una de las mayores ingenierías de renovables de España, con más de 600 empleados, y todo gracias a que hemos sido capaces de hacer realidad lo que en su día nos enseñaron, y pusimos en un documento. Tanto es así que en Eosol mandamos alumnos a aprender aquello que nosotros aprendimos en el mismo centro”.

Germán San Martín, director comercial de la Unidad de Negocio de Servicios de MTorres. Licenciado en Ingeniería Superior de Telecomunicación, MBA y Programa Superior de Dirección de Ventas por ESIC: “El Executive MBA que cursé supuso un antes y un después en mi carrera. Me ayudó a ser mejor ingeniero, a tener una visión más completa del negocio que desarrollo y, lo que es más importante, a aportar más valor a la organización de la cual formo parte. Un MBA, además de reforzar los contenidos financieros estudiados en las facultades de ingeniería, propone una formación en una paleta de herramientas como el marketing, la estrategia y los cuadros de decisión, la comunicación, el trabajo en equipo o la gestión de recursos humanos, entre muchas otras, que es totalmente distinta y complementaria en aptitudes de la vista en la universidad. Esto le permite al ingeniero diferenciarse y explorar nuevas facetas de su perfil para orientar su carrera profesional hacia direcciones que quizás previamente no se había planteado”.

Formato: presencial

Fecha: 11 de mayo, jueves. Av. Anaitasuna, 31, 11 de mayo, jueves. Av. Anaitasuna, 31, Mutilva , Navarra

Horario: 18.00-19.30h.

Lugar: ESIC-Club de Marketing de Navarra