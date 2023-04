Chivite dice que el Gobierno de Navarra ayudará a la  inversión, pero no puede decidir sobre la planta de  baterías

María Chivite, ha insistido en que el Ejecutivo ofrecerá ayudas a la inversión que Volkswagen pueda hacer si instala en su factoría una planta de ensamblaje de baterías para el coche eléctrico, pero ha reiterado de que es la multinacional la que decidirá si asume o externaliza estas labores. La presidenta del Gobierno foral,ha insistido en que el Ejecutivo ofreceráquepueda hacer si instala en su factoría una, pero ha reiterado de que

Lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras una visita a una fábrica en Marcilla, donde ha sido preguntada por la reunión mantenida este miércoles con directivos de VW Navarra, en la que esos le trasladaron que existe un proyecto para instalar esta planta de ensamblaje de baterías dentro de VW, mientras que el Gobierno les trasladó el marco fiscal y de ayudas existentes al que podría acogerse para llevarlo adelante.

Al respecto, Chivite ha indicado que su Gobierno "siempre ha trabajado de la mano de Volkswagen para garantizar esas inversiones y el empleo en nuestra comunidad. De hecho ahora hay encima de la mesa algo que no había hace cuatro años, que es una inversión comprometida de 1.024 millones de euros" para la electrificación de la fábrica, un montante en el que no se incluye la planta de ensamblaje de baterías que los sindicatos quieren que sea de la propia VW y no externa.

En la reunión del miércoles, los directivos de la planta les trasladaron el proyecto que existe para su ubicación dentro de sus instalaciones, a lo que Chivite respondió con la explicación de que "el Gobierno ayuda a todos los proyectos inversores que vienen a nuestra comunidad , en la medida de sus posibilidades, en la financiación y en la garantía de ese proyecto".

"Nos lo presentaron y nosotros les trasladamos hasta dónde podemos llegar como Gobierno en esa financiación que necesitan. Pero es una decisión que tiene que tomar el propio grupo y que hasta ahora no estaba encima de la mesa", ha reconocido la presidenta.

"Les trasladamos que les podemos ayudar a reforzar esa negociación interna que tienen que tener dentro de Volkswagen para que la planta de baterías la pueda hacer la propia Volkswagen, en cuánto les podemos ayudar en materia de financiación, ayudas la inversión sobre todo, pero esta es una decisión que debe tomar el propio grupo", ha insistido.

También ha ampliado las miras, porque "en cualquier caso, el Gobierno quiere que esa planta de baterías venga a nuestra Comunidad como garantía de inversión y de empleo en el sector de automoción", ha dicho sobre el beneficio que en estas dos áreas también conllevaría que un proveedor externo se encargara de esta labor pero desde la Comunidad foral.