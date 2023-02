Las jornadas laborales perdidas por problemas de salud mental crecieron un 20% durante el año pasado

El incremento de problemas psicológicos se ha disparado desde la pandemia a tenor de los datos de Mutua Navarra, que ha registrado durante el año pasado un aumento del 20% las jornadas perdidas por trabajador respecto a 2021 “por falta de salud mental”, según ha explicado este jueves su responsable del área de empresa saludable, Javier Igea. La ansiedad y la depresión son los dos trastornos más frecuentes, ha añadido Igea durante la entrega del premio Azul con el que Mutua Navarra distingue a aquellas organizaciones que sobresalen en el fomento la cultura de la salud en sus plantillas, que en esta edición ha recaído en Atecna.

El encargado de recoger el galardón durante la ceremonia celebrada en la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) ha sido su director general, Gorka Lacunza, que lo ha calificado de “un reconocimiento importantísimo”. “El bienestar se logra con equilibrio entre la salud, la conciliación, la competitividad y la productividad. Requiere una vigilancia y esfuerzo constantes para convertir la empresa en un entorno amable y confortable en el que no suponga un estrés ir a trabajar”, sintetizó.

Otras seis empresas han recibido el sello empresa saludable que también otorga Mutua Navarra. Estas han sido la residencia Beloso Alto, el grupo Enhol, el Ayuntamiento de Burlada, el grupo La Información, Sungrow Ibérica y la clínica Josefina Arregui. El acto fue presentado por la responsable de comunicación de la CEN, Raquel Pérez Ayerra, y fue clausurado por la directora general de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra, Izaskun Goñi.

LOS LEONES Y EL ESTRÉS: UN RESQUICIO EVOLUTIVO

"El estrés sostenido en el tiempo es el causante del 70% de las visitas al médico de cabecera", ha asegurado David del Rosario, investigador en el ámbito de la neurociencia, durante su ponencia antes de la entrega del premio. Este experto ha señalado que el estrés es un "resquicio evolutivo" de un lejano pasado en el que los seres humanos lidiaban frecuentemente con la muerte. Sin embargo, en la situación actual suponen una reacción desproporcionada y peligrosa por la que el cuerpo humano "colapsa" por la segregación de hormonas que le ponen en alerta y le preparan para una afrontar una situación de vida o muerte como ser devorado por un león, lo que científicamente se denomina respuesta 'lucha-huida'. "Si el organismo activa entre ocho y doce respuestas de 'lucha-huida' al día, los niveles de hormonas como los corticoides se mantienen constantes en el organismo, es decir, vivimos en lo que me gusta denominar la biología de la supervivencia", ha explicado.

Del Rosario ha resumido ante los asistentes a la entrega del premio Azul los últimos avances de la neurociencia para explicar la forma en la que funciona el cerebro humano. Ha destacado que las personas solo son capaces de captar por sus sentidos el 5% de toda la información de su entorno, una pequeña fracción de la que solo acaban tomando consciencia en un 10%. Y con esa materia prima sumada a la base genética y los objetivos particulares de cada persona, el cerebro humano realiza una "propuesta neuronal" en forma de pensamiento que no deja de ser "una posibilidad, no un hecho". Estos pensamientos son "como la respiración", según ha añadido, una respuesta automática que puede modularse pero no controlarse. El cerebro humano está constantemente elaborando pensamientos para dar respuesta a las situaciones cotidianas. Y al igual que sucede con los músculos de los astronautas, que en ingravidez merman porque no es necesaria mucha fuerza física para desplazarse, los pensamientos inútiles son desechados por el cerebro. "¿Cuál es el baremo que utiliza el cerebro para calibrar la utilidad de un pensamiento? Los sentimientos", ha incidido.

Por tanto, Del Rosario ha recalcado que los pensamientos que producen sentimientos positivos de utilidad se almacenan para elaborar futuras "propuestas neuronales", mientras que los que no los generan resultan descartados. El problema es que las personas tienden a confundir estos pensamientos reforzados por sentimientos de positividad con "hechos", un error que lleva a "crearse una película" a la hora de interpretar las vivencias diarias con otras personas. "Hay que ser conscientes de nuestra ignorancia y no caer en la arrogancia", ha aconsejado. Los sentimientos de positividad no solo actúan de filtro para los pensamientos sino que también son útiles para mantener la atención. Según las últimas investigaciones en neurociencia, las personas viven mentalmente en un nivel intermedio de bienestar, en cuanto a sentimientos positivos, y activación, la capacidad para mantener la atención en algo.

Con toda esta explicación, ha propuesto un método para intentar controlar el estrés y conseguir que "el león aparezca menos veces" en la vida diaria. Una vez se toma consciencia de que el cerebro vive en ese equilibrio entre bienestar y activación y que los estímulos modifican dicho equilibrio mediante los sentimientos y los pensamientos es posible despegarse de las reacciones que se provocan en el cuerpo. "Es una propuesta simple, pero no digo que sea fácil", ha reconocido.