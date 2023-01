Mari Viedma y Eva Muro, propietarias de Inpre Composites, en ‘El Tardeo Emprendedor’

Inpre Composites, Mari Viedma (madre) y Eva Muro (hija), continúan con la empresa que fundó en 1988 su marido y padre. Madre e hija trabajan día tras día después de haber comprado la empresa en su totalidad. Las propietarias de la empresa de San Adrián (madre) y(hija), continúan con la empresa que fundó en 1988 su marido y padre. Madre e hija trabajan día tras día después de haber comprado la empresa en su totalidad.

Por su parte Mari Viedma comenta que tuvo que decidirse y arriesgar para “continuar yo sola con el negocio” hasta día de hoy que como ella misma comenta “la empresa ha seguido invirtiendo y ha seguido creciendo”.

Eva Muro, quien conoce la empresa desde pequeña y quien lleva 6 años trabajando en ella, comenta que “emprender tiene que ser algo constante en la organización”. Y no duda en que uno de los consejos más importantes que se puede escuchar es que no hay que tener miedo a fallar “porque el fracaso forma parte de nuestra vida”. Además, señala que “si no intentas algo no vas a saber si tiene éxito o si fracasa”, al mismo tiempo asemeja el fracaso al aprendizaje. Termina este podcast dejando un mensaje claro para emprendedores y todos los oyentes: “no tengas miedo a fallar, a aportar una idea, a intentar llevar hasta el final cualquier proyecto que tengas en mente”. No te pierdas este podcast a tres voces y escúchalo.

Goñi

QUÉ ES Y CÓMO ESCUCHARLO

información eficaz, interesante y útil sobre este mundo. Se tratan temas como consejos, dudas, oportunidades e historias reales para que los jóvenes tengan un lugar donde aprender y apoyarse profesionalmente. Leyre Mateos entrevista cada miércoles a un experto en emprendimiento, para que los jóvenes tengan un lugar donde conseguirsobre este mundo. Se tratan temas como consejos, dudas, oportunidades e historias reales para que los jóvenes tengan un lugar donde aprender y apoyarse profesionalmente.

Los episodios de El Tardeo Emprendedor están disponibles tanto en la web de Diario de Navarra como en las plataformas de distribución de podcast iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify.