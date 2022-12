UAGN critica la cuantía destinada al sector agrario en los Presupuestos 2023

El presidente de UAGN Félix Bariáin , ha criticado el presupuesto destinado al sector agrario en las cuentas de Navarra para el próximo año y la manera en la que se confeccionan los Presupuestos Generales de Navarra.

Bariáin ha explicado este miércoles en rueda de prensa que los Presupuestos deberían hacerse de abajo a arriba, pidiendo primero opinión a las organizaciones, aunque la última palabra la tenga el Gobierno y por ello, "sabiendo que las partidas incluidas en enmiendas serían rechazadas", UAGN no ha presentado ninguna: "No queremos entrar a ese juego".

Son los Presupuestos más altos de la historia y por ello, considera Bariáin, que hay más motivos para criticar que no se destine lo suficiente al mundo rural.

"En las cuentas aparecen una serie de eslóganes que en lo que se refiere al mundo rural, se quedan en eso, en intenciones. El eslogan principal no se va a cumplir porque se desmantela el tejido productivo", ha dicho.

El de la cohesión territorial tampoco se va a cumplir, según el dirigente de UAGN, porque "no prevalece la equidad entre las personas".

Bariáin ha criticado que "cuando hay una catástrofe se ponen todas las medias, pero si no hay prevención no hay nada". En este sentido, el presidente de UAGN ha criticado varias partidas de las cuentas, como la de planificación en Medio Ambiente, donde considera que "no hay planificación en una año en el que se ha quemado media Navarra".

Sobre las inundaciones, UAGN lamenta que "cuando hace un año estábamos desbordados, prometieron ayudas y cuando sacan la convocatoria tiene un tope, un agricultor que ha perdido euros 20.000 va a cobrar 20.000, pero el que tiene 100.000 euros, va a cobrar 20.000".

En cuanto al departamento de Cohesión Territorial, UAGN denuncia que "va a terminar la legislatura y lo único que se ha hecho es despoblar más Navarra, no se han tomado medidas. A las entidades locales se les ha aumentado la cuantía, pero arreglar el tejado del ayuntamiento no ayuda a que la gente se quede. Hay que ayudar a las empresas que ya existen".

En cuanto a Hacienda, Bariáin ha recordado que el pasado año se eliminaron los módulos. "Se ideó un sistema nuevo, denunciamos que éramos la comunidad peor tratada. Ya se han planteado modificaciones con solo un año de vida. Hemos mejorado con respecto al año pasado, porque el año pasado se metió la mano en el bolsillo de los agricultores y ganaderos. Ojalá la Administración se dé cuenta de que la autonomía fiscal es para atraer empresas". Además, ha solicitado saber cuánto ha aumentado la recaudación.