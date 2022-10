La formación y los profesionales navarros, atractivos para la empresa alemana

Apoyo institucional a las inversiones alemanas, pero a cambio de la protección de los trabajadores de las compañías alemanas en territorio navarro. Fue la petición que planteó la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, a los directivos de las compañías alemanas con intereses en Navarra. “El Gobierno debe ser un aliado de las empresas, pero tenemos que cuidar el empleo de calidad. Ahora que se vienen sucediendo diferentes crisis, me gustaría que protegierais a los empleados”, dijo a, entre otros, representantes de Volkswagen Navarra (automoción), Siemens (industria, energía, infraestructuras), Bosch Siemens (electrodomésticos), Focker Meler (sistemas adhesivos) y Isringhausen (asientos de vehículos) que asistieron ayer a “Synergien I Encuentro de Empresas Navarras y Alemanas”. La jornada estaba organizada por DN Management de Diario de Navarra y la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), donde se reunió un nutrido grupo de instituciones y empresas con intereses en el país germano. El acto, celebrado en la CEN, con el patrocinio del Gobierno de Navarra, se desarrolló en el marco de la Semana Cultural hispano-alemana de este año, con motivo del 30 aniversario del hermanamiento de las ciudades de Paderborn y Pamplona.

Los diferentes ponentes destacaron la importancia de los centros formativos en Navarra, tanto de universidades como de FP, y el nivel de los profesionales como elementos que atraen el interés hacia Navarra de las empresas alemanas. “Tenemos una FP modelo. Las infraestructuras son importantes, la fiscalidad ayuda, pero lo fundamental es tener trabajadores bien formados”, apuntó Chivite.

Coincidieron los intervinientes en resaltar el papel de las empresas alemanas en la Comunidad foral. “Navarra no sería lo que es sin la confianza de las empresas alemanas”, dijopresidente de la CEN . “Alemania y las empresas alemanas tenéis un peso estratégico en Navarra y la intensa relación comercial entre ambos mercados no es casual”, apuntó Chivite. Y añadió la presidenta: “Un objetivo es ser destino de inversiones alemanas. Pero no solo queremos eso. Buscamos ser socios y socios importantes. Y destacó el nivel de las empresas navarra para ser proveedores.