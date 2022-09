Más de 1.500 regantes, ahogados por una factura eléctrica que ha subido hasta un 600% en un año

Regar verduras como una coliflor o cereales como el maíz se ha convertido en un lujo en aquellos campos que utilizan estaciones para bombear el agua que luego se distribuye por tuberías hasta los aspersores o goteros. La factura mensual de la electricidad para elevar el agua - desde una balsa hasta las tuberías- se ha multiplicado por cuatro, cinco y hasta seis veces en el último año. Las comunidades de estos regantes, que antes disfrutaban de la estabilidad de contratos a uno o dos años, están ahora al albur de la desbocada cotización energética. Cuentan que hacen frente a cantidades desorbitadas, nunca conocidas, y que la tesorería de muchas de ellas hace aguas y sobrevive gracias a créditos. De hecho, las comunidades de regantes se ven obligadas estos días a subir el precio del riego para sus socios comuneros.

La situación es tan compleja que la opción de dejar de cultivar es vista por algunos productores como la única salida para no generar pérdidas en sus negocios agrarios, ya que los precios percibidos por los productos hortícolas no compensan la subida de la luz ni de otros costes, como los fertilizantes y el gasóleo.

En Navarra se estima que hay cerca de 30.000 hectáreas de regadíos que requieren de energía y que cultivan más de 1.500 productores. Son regadíos con sistemas de riego a presión que tienen alturas de bombeo que van desde 50 a 200 metros y, en algún caso puntual, llega a 300 metros. Ablitas, Corella, Cintruénigo, Ribaforada, Tudela y Fontellas, que riegan del Canal de Lodosa, son algunas localidades afectadas.

Los regantes se quejan de que la factura está gravada con un 21% de IVA (los hogares lo tienen reducido al 5%) y, además, hay comunidades que, desde agosto, sus factores incluyen un nuevo impuesto: los cargos normativos que aplican las empresas distribuidoras de electricidad en compensación por el tope al precio del gas del Gobierno (excepción ibérica).

“Desde agosto de 2020 ha ido subiendo el precio del kWh, por lo menos, un 650%, de 0,066 euros y ahora está a 0,44 euros, sin saber si nos van a pasar el impuesto del tope del gas. Es una auténtica burrada”, afirma el agricultor y vicepresidente del sindicato UAGN, Luis Miguel Serrano.

Blanca Aldanondo

MANIFIESTO CONJUNTO DE LAS COMUNIDADES

Las comunidades de regantes afectadas en Navarra preparan en este momento un manifiesto para poner en relieve su problemática y, al mismo tiempo, reclamar medidas que solucionen la situación. “Los políticos tienen que decir si quieren que haya alimentos o no. Si apuestan o no, pero de verdad, por el sector y la agroindustria”, subraya Serrano.

El sindicalista expone que el sector exige que se aplique, además de medidas fiscales y exenciones de IVA para estos regadíos, la llamada doble tarificación. En esencia, los regantes piden que no se les obligue a contratar una tarifa única para todo el año con un elevado término de potencia (parte fija del recibo), y el consiguiente coste, cuando hay cinco meses (los que no riegan) que apenas tienen consumo. Según sus cálculos, la contratación de dos tarifas eléctricas (una para la época de riego y otra para la de no riego) permitiría un ahorro estimado superior al 20% en los gastos de energía. “Llevamos años pidiéndolo al Ministerio de Agricultura pero ni caso”.

Félix Belío: "“De 36.000 euros en julio de 2021 a pagar 226.000 el pasado agosto”

“El gran problema es que no sabemos a cómo nos cuesta la energía antes de empezar el cultivo. Lo prudente en este momento sería no cultivar nada porque la energía es un gasto imprevisible”. Son palabras del presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Lodosa de Cortes, Félix Belío Huguet. En esta localidad el citado canal riega 1.500 hectáreas. Belio explica el “sablazo” que han supuesto la factura eléctrica de la comunidad de regantes. “En julio de 2021, con el contrato que teníamos, fue de 36.000 euros. Teniendo en cuenta que consumimos la misma cantidad de agua porque consumimos toda la dotación que tenemos, la factura de julio de 2022 subió a 194.000 euros. Y si nos parecía que en julio habíamos tocado techo llega el recibido de agosto: 226.000 euros”, detalla.

La comunidad de regantes recibe mensualmente la factura de la comercializadora eléctrica con todo lo gastado por el conjunto de lo regantes y la costumbre es girar a cada uno de los socios -unos 50 en este caso- tres recibos por su consumo, uno por cada cuatrimestre. “La energía ha descapitalizado a las comunidades de regantes. Nos ha dejado sin dinero. Estamos anticipando una cantidad ingente.De hecho, en el segundo cuatrimestre de este año la comunidad ha anticipado 470.000 euros. Hemos tenido que abrir un préstamo de campaña. La factura de todo 2022 va a superar el millón de euros. ¡Histórico!”, detalla. “Además, ha empezado la morosidad. Nosotros no teníamos morosidad de ningún tipo y ahora ya hay algún caso, que es otro problema añadido, aunque la gente paga cuando puede”.

Blanca Aldanondo

Félix Belío, de 51 años, lleva doce como presidente del sindicato. “Hace diez intentamos montar un aerogenerador para la comunidad pero había trabas burocráticas. No prosperó”.

El presidente reclama una solución energética, además de medias fiscales y reducción de IVA. “Estamos preocupados. La energía ha estado a 300 y a 400 euros el megavatio pero ¿si está a 1.000? Estamos regando sin saber cuánto nos cuesta, a ciegas, y así no se puede cultivar”.

De hecho, señala que la energía se ha convertido en “el mayor gasto” en el cultivo del maíz, uno de los más sembrados en estos regadíos, junto a coliflor, brócoli, cebada y guisantes, entre otros. “Aquí va mucho a una congeladora”, apunta. El regante avanza que trasladarán su problema al Gobierno de Chivite. “Cuando hicimos la concentración, el Gobierno nos obligó a que un 75% de la superficie fuera riego por aspersión”.