El nuevo 'rojo' de Kike Sola

El cascantino Kike Sola Clemente es un auténtico enamorado del mundo del vino y con el paso del tiempo ha sabido abrirse un hueco entre los aficionados a la viticultura. Hace ya varios años que colgó las botas, pero aún son muchos los que lo identifican con la camiseta de Osasuna, primero, y la del Athletic Club, después. Son sus seguidores más fieles los que han ido descubriendo con el paso del tiempo a través de su cuenta de Instagram, que siguen más de 34.000 personas, su gran pasión, el nuevo ‘rojo’ que hoy luce con orgullo y del que el domingo hizo gala en Olite.

Fue el encargado de leer el pregón de la vendimia ante las decenas de personas que acudieron al acto. Entre otros, la presidenta de honor de la Cofradía del Vino y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el presidente de la cofradía, David Palacios; la alcaldesa de Olite, Maite Garbayo; el vicepresidente primero del Ejecutivo foral, Javier Ramírez; la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez; la gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Vinos Navarra y cofrade, Elena Arraiza, y el parlamentario Miguel Bujanda.

Con constantes guiños a su pasado futbolístico, Kike Sola habló de esa afición en la que según sus allegados se inició en su Cascante natal viendo a su abuelo acompañando cada comida con un vaso de vino. Aunque rehuye de la etiqueta de influencer, lo cierto es que son muchos los que encuentran en sus publicaciones un lugar de reunión en torno a una copa de vino. El domingo sus palabras fueron algo más que un “descorche”. “La pandemia ha cambiado muchas cosas . Permitidme que mi primer recuerdo sea para todas esas familias que habéis padecido de cerca las consecuencias de toda esta locura que nos ha tocado vivir”, aseguró para, a renglón seguido, hablar de esa “gran final del año, del partido decisivo” que, dijo, es la vendimia, “la hora de recoger los frutos del esfuerzo y la pasión de muchas familias, la paciencia y la sabiduría”. Recordó que el vino de Navarra ha sido un referente nacional e internacional por su calidad y dio por seguro que lo seguirá siendo. “Basta unos minutos de conversación con cualquier bodeguero para darse cuenta de que nuestra tierra continuará teniendo mucho que decir en el mundo del vino del siglo XXI. Navarra es vino y el vino es Navarra”.

Anfitriones de un vino "para presumir"

Confesaba el domingo David Palacios que hoy la vendimia pasa desapercibida y solo unos pocos afortunados “la sufrimos y la disfrutamos. Ya no se sacan las compuertas a remojar en las acequias, ya no hay doble sesión de cine para que los jornaleros tuviesen a la tarde donde entretenerse; tampoco los comercios sacan los mostradores a la calle para dar de comer a las personas que llegaban para recoger la uva y los estudiantes están tranquilos porque en el Puente del Pilar no tienen que rendir en casa recogiendo las uvas”. Pero, enfatizó, “se están elaborando los mejores vinos de la historia de esta Denominación. Os pido os convirtáis en caballeros del vino, en anfitriones de nuestros vinos, y que igual que la camiseta de Osasuna nos hace vibrar, los vinos nos hagan presumir como navarros”.