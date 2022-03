Ganaderos navarros tiran leche en Pamplona para reivindicar un precio "digno" ante una situación "límite"

veintena de ganaderos navarros del sector lácteo han tirado leche este miércoles en la plaza de Baluarte en reclamar un precio "digno" por su producto ante una situación que consideran "límite" para estas explotaciones. Unadel sector lácteo haneste miércoles en la plaza de Baluarte en Pamplona , en un acto simbólico parapor su producto ante unapara estas explotaciones.

Los ganaderos, con lecheras y jarras, han esparcido la leche en la plaza, señalando que ese es su "presente", y han colocado una lechera con un paraguas, a modo de paragüero, afirmando que ese es su "futuro".

Oier Villanueva, ganadero de la precio del cereal, con el que alimentan al ganado y que "el mes que viene va a subir un 25%". , ganadero de la Ultzama y representante del sindicato agrario EHNE , ha explicado que los costes de producción están aumentando y se ha detenido en concreto en el, con el que alimentan al ganado y que "el mes que viene va a subir un".

"No le pedimos a la administración que nos dé subvenciones, lo que pedimos es un precio digno de nuestro producto. No queremos vivir de subvenciones. Lo que necesitamos es que el producto valga dinero, no una barbaridad, tampoco queremos contribuir a esta inflación que hay, que está siendo muy fuerte y que nos va a lastrar a todos, pero nuestro producto tiene que valer dinero", ha subrayado.

Oier Villanueva ha afirmado que "la situación del sector lácteo viene siendo dura desde hace años". "Los precios que nos pagan a nosotros son muy justos y las explotaciones van cayendo año tras año por su propio peso, porque estamos todos en pérdidas", ha asegurado.

Según ha explicado, "después de la pandemia los cereales y demás han pegado una subida muy fuerte y ahora ya estamos todos perdiendo dinero día tras día también". "La gente cuando invierte dinero ahora lo hace en cereales. ¿Qué hace eso? Que los precios de las materias primas suban mucho. Nosotros les damos de comer a las vacas en el pienso cereales y entonces está subiendo mucho. Para el mes que viene se espera un subida de un 25%. Al margen de que la situación ya era drástica, las perspectivas no a dos años ni a diez años, sino para el mes que viene son dramáticas", ha afirmado.

Oier Villanueva ha explicado que "los sindicatos estamos intentando interpelar a la Administración, a la industria, a la distribución, porque la situación es grave, todos sabemos lo que han hecho la pandemia y la guerra en Ucrania, y vamos a estar en una crisis grave". "Esta crisis la tenemos que sacar entre todos. Tenemos que hacer todos un esfuerzo y pagar las consecuencias de la crisis entre todos, para luego salir a flote entre todos con más fuerza", ha asegurado.

Así, ha planteado que "la distribución pudiera hacer un esfuerzo y subir el precio". "Lo que pedimos no son ayudas, pedimos que paguen lo que vale nuestro producto. Ahora sí que la distribución ha hecho un pequeño esfuerzo y ha subido un poco el precio, pero a este precio tendría que estar en una situación normal. En una situación excepcional necesitamos más, necesitamos que la leche valga dinero, que los productos del campo valgan dinero, que el pescado valga dinero, que el trabajo valga dinero, porque así vamos a generar riqueza y generar un tejido social", ha asegurado.

Villanueva ha añadido que "en quince días va a subir un 25% el gasto -de producción de la leche-, porque el gasto en alimentación es el principal gasto y ya ha ido subiendo durante un año". "Si estamos en precios históricos y le añadimos un 25% en quince días la situación se va a volver insostenible", ha dicho.

Según ha explicado, "ahora mismo por debajo de 45 céntimos el litro de leche vamos a perder dinero". "En el supermercado estamos pagando 0,69 y se dobla el precio desde la explotación al supermercado. En el lineal la gente tiene que pagar algo más. No es una barbaridad tampoco, pero mínimo 80 céntimos debería estar en todos los supermercados la leche. Por debajo de 80 céntimos arruina a la industria y nos arruina a nosotros. Lo que pedimos es que entre todos hagamos un esfuerzo y que podamos tirar para adelante con esto", ha afirmado.

Oier Villanueva ha asegurado que ante la situación actual "hay gente que está quitando vacas, gente con 60 años preguntando a ver si se puede jubilar ya, gente que tiene las vacas de leche como un complemento que dice que ahora el complemento le quita más de lo que le da, entonces poco a poco van cayendo". "España es un país deficitario en leche, hace falta leche, se importa leche. Pues vamos a darle valor al producto de aquí, vamos a traer menos leche y vamos a dejar a los productores de aquí que produzcan", ha apuntado.

El ganadero ha explicado que "ahora ya, igual que los camiones, por desgracia estamos en una situación límite". "Lo que a está gente menos le apetece es venir aquí a tirar leche y a salir en la prensa. A mí tampoco me apetece nada pero no nos va a quedar más remedio que seguir. Estamos constantemente hablando con la Administración, con la distribución, con las industrias, pero la situación es dramática", ha dicho, por lo que ha abogado por "empezar a hacer movilizaciones de este tipo antes de que la gente ya esté en situación desesperada y empiece a hacer cosas que no se deben hacer".