Javier Taberna: “Las sanciones económicas no harán daño a Rusia”

Aunque las exportaciones navarras a Rusia apenas supongan el 1% del total, la guerra entre Ucrania y Rusia afectará a las empresas navarras. Javier Taberna, presidente de la Cámara Navarra de Comercio, analiza la situación.

¿Cómo afecta a Navarra?

Aunque los intercambios comerciales de Navarra con Ucrania y Rusia no sean excesivamente importantes, no es tan lejano este conflicto para nosotros, nos va a tocar de lleno a todos porque se sitúa a las puertas de la comunidad europea. Y no solo va a tocar a Europa, el conflicto se va a globalizar bastante más.

¿Qué posibilidades hay?

Solo hay dos alternativas posibles en este conflicto, desgraciadamente. Una, que todo Occidente deje a Rusia desplegar su expansionismo para cumplir el objetivo nacionalista de Putin, que es recuperar poco a poco las repúblicas exsoviéticas. Para que no haya conflicto, Europa tiene que aceptar esta opción.

¿La otra alternativa?

Ponerse más duros y entrar en el conflicto bélico. Porque Putin no va a parar.

¿Cuáles serán los efectos económicos?

Si dura tiempo puede alterar muchísimo la economía mundial y, por supuesto, la europea. Se producirá inflación y escasez de algunos productos. Rusia es el mayor granero de trigo del mundo y el mayor proveedor de aluminio para el mundo entero... Las sanciones cada vez serán mayores y provocarán escasez. A ello se añade el gas.

¿Qué va a pasar con el gas?

Si hay que comprar en otros sitios y aumenta la demanda, subirá su precio... Se va a producir una alteración económica clarísima, bajarán las Bolsas, subirán los tipos de interés de los bancos, todo lo que significa una perturbación en los mercados... El gas de España viene de Argelia y Argelia ¿con quién va a estar? Es una situación para estar preocupados.

¿Va a haber guerra mundial?

No creo, no lo veo. Ni la OTAN ni nadie va a participar directamente. Lo más probable es que dejemos estas regiones en manos de Putin. La OTAN apoyará en recursos materiales la guerra interna de Ucrania, pero no con ejército, ni mucho menos. Creo que Putin está echando un órdago para quedarse con esa salida al mar y con esa parte que era Rusia y mandar un mensaje al mundo y a las otras repúblicas exsoviéticas.

¿Tiene que haber sanciones comerciales para Rusia?

Todos decimos que hay que agotar las vías diplomáticas. Por supuesto que hay que agotarlas, incluso en guerra. Pero, dicho esto, hay que ser conscientes de que estamos en un momento muy difícil. Sí que tiene que haber sanciones. No se puede tolerar por parte de Occidente que un país vulnere las fronteras bajo la excusa de que están poniendo misiles, lo que es absolutamente falso. Antes de una guerra abierta hay que recurrir a las sanciones.

¿Serán suficientes?

No. Porque está cambiando la geopolítica mundial y ahora el aliado de Rusia es un país tan potente como es China. Las sanciones son algo simbólico, no creo que hagan daño económico a Rusia ni que Putin cambie su decisión. Pero hay que hacerlas.

Entonces, la perjudicada de las sanciones será Europa.

Sí, sí. Por eso lo importante es que se acabe pronto.

¿Y cómo se acaba pronto?

Que Putin se quede con esas dos regiones de las que ha declarado la independencia. Es la única forma que tenemos.

¿Y no intervenir?

Hoy bélicamente no se debería intervenir desde Europa, sería un error. Habrá que fortalecer las fronteras. OTAN tiene un objetivo defensivo, no invasor. La OTAN puede apoyar a Ucrania, pero no intervenir. No va a entrar ahí un soldado de la OTAN, en absoluto. Por eso, desgraciadamente lo vamos a dejar a su suerte. Putin es alguien que no va a parar en su afán expansionista .

Entonces, ¿dejar vía libre? ¿No hay peligro de un nuevo ‘hitler’?

Es que hoy no tenemos otra alternativa. No vas a declarar la guerra a Rusia, eso está clarísimo que no se va a hacer.

¿Las empresas navarras lo van a notar?

Es como un castillo de naipes. Si faltan materias primas que proceden de Rusia, se buscan en otros mercados, y al haber menos oferta suben los precios. Todos aquellos países que dependen más de Rusia, como Alemania o Inglaterra, tendrán escasez y eso lo notaremos. Habrá que estar preparados. Putin ha buscado el momento más débil de EEUU, con un Biden más pacifista, y con una postpandemia que ha provocado que estemos en fase de recuperación y con pocas ganas de conflictos. Ha elegido este momento, no es algo casual.