Javier Lorea, de Congelados de Navarra, y Juan Caballero, de Focke Meler, ganadores de los premios 'Personas que mejoran empresas'

Confederación Empresarial Navarra (CEN) ha entregado los reconocimientos de la IV edición de los premios 'Personas que mejoran empresas' a Javier Lorea, de Congelados de Navarra, y Juan Caballero, de Focke Meler. Se trata de un galardón anual que reconoce a aquellos trabajadores que, "por su compromiso, profesionalidad y calidad humana, contribuyen de forma destacada a que las empresas sean más competitivas, además de favorecer el buen clima laboral y el sentimiento de pertenencia compañías".

El acto de entrega, que ha sido presidido y clausurado por la presidenta de Navarra, María Chivite, y por el presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza, ha contado también con la participación de las personas reconocidas, sus familiares y representantes de sus empresas. También han estado presentes la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, y el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa

En su intervención, Chivite ha apuntado que "el talento, la formación, la valentía, la motivación y la posibilidad de desarrollo profesional son elementos que contribuyen a esa competitividad y a esa mejora del clima laboral, que también es muy importante en las empresas". Por ello, ha considerado que "la gran palanca de cambio de la transformación del modelo en la que estamos son sin duda las personas" y que "todos los retos han de sustentarse en el conocimiento, con un profundo compromiso ético"·

"No hay empresas sin personas, esto es especialmente importante recalcarlo en este momento de transformación digital en el que cobran fuerza la Inteligencia Artificial o la robótica, herramientas que nos permiten avanzar pero que no van sustituir a las personas, no van a sustituir al talento ni a los valores intangibles que las personas aportan a las empresas", ha asegurado.

Por su parte, Sucunza ha afirmado que "el factor diferencial de las empresas está en las personas, en los equipos humanos que luchan cada día por sacar adelante una actividad empresarial" y que se necesitan "más personas" como las premiadas. "Podéis sentiros muy orgullosos de lo que lográis en vuestro día a día en vuestras compañías", ha añadido.

LOS GALARDONADOS

Javier Lorea Rodrigo, de Congelados de Navarra, ha ganado el Reconocimiento en la categoría de 'Profesionales con responsabilidad directa sobre presupuesto y/o personas'. Principalmente, se le reconoce por encarnar los valores de la organización, su "gran empatía" con todos los compañeros y porque tiene como objetivo prioritario "velar por el bienestar de su equipo". De él, desde la empresa destacan que es "exigente consigo mismo, algo que contagia a los demás, y que siempre está pendientes de todos sin perder la sonrisa".

Por otro lado, Juan Caballero Sánchez, reconocido en la categoría de 'Profesionales que no ostentan responsabilidad directa sobre presupuesto y/o personas', se incorporó a la empresa Focke Meler Gluing Solutions en 1999 y ha sido "destacado por su gran nivel de profesionalidad". Durante la pandemia, "mostró una disponibilidad absoluta para dar soporte a otros trabajadores y ayudar en los momentos más complicados". Sus compañeros destacan que "es un ejemplo de trabajo en equipo, con la mano siempre tendida en el día a día, contribuyendo a un clima laboral muy positivo". ACCÉSITS

Además, esta cuarta edición de 'Personas que mejoran empresas' también ha contado con cuatro accésits a otros profesionales destacados por sus compañeros en sus respectivas compañías.

En la categoría de 'Profesionales con responsabilidad directa sobre presupuesto y/o personas' uno de los accésits ha recaído en Nieves Ugalde Lopetegui, supervisora de Enfermería de Casa Misericordia de Pamplona, empresa a la que se incorporó en 1993, "sobresaliendo por su compromiso y dedicación, su papel conciliador y la importante labor bajo presión que ha desempeñado durante el Covid-19".

El segundo accésit ha sido para Arantza Maquirriain Leyva, Directora de RRHH y Calidad de Conor Sports desde 2001, empresa a la que se incorporó en 2001 y en la que "destaca por ser una trabajadora incansable, tenaz, empática, que sabe generar un gran ambiente de trabajo y, sobre todo, que cree en lo que hace".

Por último, en la categoría de 'Profesionales que no ostentan responsabilidad directa sobre presupuesto y/o personas', el primer accésit ha recaído en Carmen Sanzol García, quien trabaja en Eguiluz Estanterías desde 1985, actualmente en Administración y Atención Telefónica. Sanzol recibe el accésit por su "alta capacidad para la relación positiva, la correcta comunicación y la comprensión generando un buen ambiente laboral". En su "larga trayectoria" dentro de la empresa, ha recibido una "excelente valoración" por parte de sus compañeros.

El segundo accésit de esta categoría ha sido para Idoia Ferrer Lizaso, jefa de Estudios, Desarrolladora de Proyectos y Profesora de Baile de Escuela de Danza y Baile Le Bal, donde trabaja desde 1997. Ha sido reconocida por su "sentido de pertenencia a la empresa y contribución al buen clima laboral, encarnando los valores del compañerismo, el compromiso y la positividad".

RECONOCIMIENTO CON EL AVAL DEL CONJUNTO DE LA PLANTILLA

'Personas que mejoran empresas' es un reconocimiento anual en el que pueden participar todas las empresas domiciliadas en Navarra que estén interesadas en reconocer a aquellos profesionales "que aportan un valor diferencial por su profesionalidad y compromiso, contando, como requisito para la solicitud, con el aval el aval de la plantilla".

Este galardón se enmarca en el proyecto de 'Mejora de la competitividad de la empresa a través de las personas', que persigue promover en las empresas navarras "modelos organizativos que tengan como eje el desarrollo profesional y personal de sus empleados, gracias a una mejor gestión del talento, el fomento de la creatividad y la motivación de sus trabajadores".

ANTERIORES EDICIONES DEL RECONOCIMIENTO

En la III edición resultaron galardonados Javier Jiménez Cerrón, de Smurfit Kappa, por su "gran contribución a lo largo de estos años, sus admirados y respetados valores personales, así como su gran calidad humana y profesional como compañero y líder; y Marian Garín Arnedillo, de IED Electronics & ED Greenpower "por su constancia, eficiencia, polivalencia, empatía, compañerismo, responsabilidad y simpatía".

Además, se concedieron sendos accésit a Marta Marín Tobías, responsable de la estrategia de digitalización de BATVOL S.L., y a Patxi Calleja Domeño, de Tabar Sistemas Eficientes.

En la II edición, este reconocimiento recayó en Nuria Mutuberria, jefa de camareros del Balneario de Elgorriaga, por "su gran ambición y compromiso".

Asimismo, concedió dos accésits a otros profesionales destacados por sus respectivas compañías: Ignacio Ezpeleta, director de Calidad y Nuevos Lanzamientos de GKN Driveline Carcastillo, y Marta Barja, jefa de estudios y responsable de calidad de la Escuela de Peluquería y Moda de la Asociación de Peluquerías de Navarra.

En la I edición, el galardón recayó en María Teresa Garrido, administrativa y comercial de Construcciones Antonio Erro y Eugui, por "su actividad profesional durante más de cincuenta años en Construcciones Antonio Erro y Egui" y por "destacar de forma excepcional por su sentimiento de pertenencia, entusiasmo y perseverancia".

También se concedieron dos accésits de reconocimiento a Esther Terrado, ayudante de dirección y planta y coordinadora de Comunicación de Rockwool Peninsular, y José Antonio Gil, responsable del departamento Comercial del Centro Especial de Empleo Canraso de AMIMET (Asociacion de personas con discapacidad de la Ribera).