Así afecta la reforma laboral a la negociación colectiva y los ERTE

La reforma laboral que han pactado los sindicatos (UGT y CCOO) y empresarios (CEOE) con el Gobierno incluye diversos cambios. En este artículo, el despacho Barrero Abogados que dirige José María Barrero, resume los principales cambios en materia de negociación colectiva y ERTEs. El texto forma parte del trabajo realizado para una jornada divulgativa sobre la reforma laboral celebrada recientemente por el Club de Marketing.

A.- NEGOCIACION COLECTIVA:

1.- CONTRATAS Y SUBCONTRATAS.

Se establece que las empresas contratadas y subcontratadas deberán aplicar el convenio colectivo correspondiente al sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o su forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable (conforme al título III ET).

No obstante, cuando las empresas contratadas o subcontratadas cuenten con un convenio propio de empresa, se aplicará éste (en los términos de la nueva redacción del art. 84 ET).

2.- PRIORIDAD APLICATIVA DE LOS CONVENIOS DE EMPRESA

Se suprime la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa, respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior, en materia salarial.

Así, la reforma contempla que el salario base y los complementos salariales deberán regularse por los convenios colectivos sectoriales.

Régimen transitorio: Esta modificación resultará de aplicación a los convenios colectivos de empresa suscritos y registrados o publicados con anterioridad a la entrada en vigor del RDL, una vez que estos pierdan su vigencia expresa y, como máximo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del RDL (31-12-2022) (DT6ª).

Los convenios colectivos deberán adaptarse a la modificación del art. 84.2 ET en el plazo de 6 meses desde que resulte de aplicación al concreto convenio colectivo, no pudiendo tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas trabajadoras.

3.- ULTRAACTIVIDAD PLENA

El texto modifica la reforma laboral de 2012 reinstaurando la ultraactividad plena, de forma que, en defecto de pacto, los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo (frente al plazo de un 1 año establecido anteriormente).

Régimen transitorio: los convenios colectivos denunciados a 31-12-2021 y, en tanto no se adopte un nuevo convenio, mantendrán su vigencia de conformidad con la redacción dada al art. 86 ET por este RDL (ultraactividad plena) (DT7ª).

B.- EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO:

Se revisa el modelo de ERTE y se crea el ERTE Mecanismo RED (nuevo art. 47 bis ET). Alguna de las modificaciones ya fueron introducidas en la regulación legal de los ERTES derivados del Covid-19.

1.- ERTES ETOP

- Se reducen determinados plazos:

- El periodo de consultas se reduce a 7 días para las empresas con menos de 50 trabajadores.

- Se reduce el plazo máximo para la constitución de la comisión negociadora (5 días o 10 días si el centro de trabajo no cuenta con RLT).

- Se establece la posibilidad de negociar una prórroga del ERTE, durante la vigencia de este.

2.- ERTES POR FUERZA MAYOR

- Se regula el procedimiento de solicitud a la autoridad laboral competente del ERTE de fuerza mayor temporal, que requiere autorización de la autoridad laboral.

- Se añade como causa específica el impedimento o limitaciones a la actividad normalizada de la empresa, consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pública.

- Será de aplicación el procedimiento previsto para los ERTES por fuerza mayor temporal, con algunas particularidades.

- Los ERTES de impedimento o por limitaciones a la actividad normalizada vinculados al Covid-19, regulados en el art. 2 del RDL 18/2021, seguirán rigiéndose por lo dispuesto en dicho artículo hasta el 28-02-2022 (DA3ª).

3.- NORMAS COMUNES PARA LOS ERTES ETOP y ERTES POR FUERZA MAYOR

- La empresa comunicará a través de los procedimientos automatizados el periodo de aplicación de la medida, la identificación de las personas trabajadoras incluidas en el ERTE y el tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas trabajadoras.

- Se establece la posibilidad de afectar o desafectar a las personas trabajadoras, en función de las alteraciones de las circunstancias (informando previamente a la RLT y previa comunicación al SEPE y a la TGSS, a través de los procedimientos automatizados).

- Durante la aplicación del ERTE, no podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de actividad, ni concertarse nuevas contrataciones laborales (salvo que las personas afectadas por el ERTE no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas, previa información a la RLT).

- Los beneficios en materia de cotización estarán condicionados al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras, durante los 6 meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del ERTE (DA 39ª.10 LGSS).

- Se aplica el régimen de la prestación por desempleo de carácter general (art. 267 LGSS).

4.- ERTES MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACION DEL EMPLEO

Se crea un nuevo ERTE, el Mecanismo RED, como un instrumento de flexibilidad y estabilización del empleo que, una vez activado por el Consejo de Ministros, permitirá a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos.

Dos modalidades:

- Cíclica: cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de 1 año.

- Sectorial: cuando en un determinado sector de la actividad se precien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras, con una duración máxima de 1 año y la posibilidad de 2 prorrogas de 6 meses cada una.

Se regula el procedimiento de solicitud a la autoridad laboral competente del ERTE Mecanismo RED, una vez activado el Mecanismo, que requiere autorización de la autoridad laboral.

Se aplican las normas comunes anteriormente referidas para los ERTES ETOP y ERTES POR FUERZA MAYOR.

Se prevé un régimen de protección de desempleo específico, para las personas trabajadoras afectadas por la aplicación del ERTE Mecanismo RED (nueva DA 41ª LGSS).

- No se exige periodo mínimo de cotización previo a la Seguridad Social para acceder a la prestación.

- Cuantía de la prestación del 70% de la base reguladora, durante toda la vigencia de la medida.

- No consume prestación por desempleo.

- El procedimiento para la solicitud de esta prestación se desarrollará reglamentariamente y requerirá solicitud de la empresa, en modelo establecido al efecto (en la página web o sede electrónica del SEPE), en el plazo de un mes a computar desde la fecha de la notificación de la resolución de la autoridad laboral.

- Entrada en vigor: a los tres meses de la publicación del RDL (el 30-03-2022) (DF8ª).

5.- COTIZACION ERTES y BENEFICIOS A LA COTIZACION:

Cotización ERTES (nuevo art. 153 bis LGSS).

En los supuestos de suspensión temporal del contrato o reducción temporal de la jornada por ERTE (art. 47 y 47 bis ET), la empresa está obligada al ingreso de las cuotas correspondientes a la aportación empresarial.

En caso de causarse derecho a la prestación por desempleo o a la prestación del Mecanismo RED, corresponde a la Entidad Gestora de la prestación el ingreso de la aportación del trabajador.

Las bases de cotización para el cálculo de la aportación empresarial estarán constituidas por el promedio de las bases de cotización en la empresa afectada de los 6 meses naturales inmediatamente anteriores.

Beneficios en la cotización de los ERTES y ERTES Mecanismo RED (nueva DA 39ª LGSS):

Durante la aplicación de los ERTES a los que se refieren los art. 47 y 47 bis ET, las empresas podrán acogerse voluntariamente, siempre que cumplan los requisitos, a las siguientes exenciones en la cotización a la Seguridad Social:

- El 20% para ERTES ETOP, vinculadas a la puesta a disposición de las personas trabajadoras de acciones formativas (nueva DA 25ª ET).

- El 90% para ERTES por Fuerza Mayor Temporal y para ERTES por Fuerza Mayor Temporal por impedimentos o limitaciones.

- ERTES Mecanismo RED, en la modalidad cíclica:

- El 60% desde la fecha en que se produzca la activación (por acuerdo del Consejo de Ministros), hasta el último día del 4º mes posterior a la activación.

- El 30% durante los 4 meses siguientes a la finalización del plazo anterior.

- El 20% durante los 4 meses siguientes a la finalización del plazo anterior.

- El 40% para ERTES Mecanismo RED, en la modalidad sectorial, vinculadas a la puesta a disposición de las personas trabajadoras de acciones formativas (nueva DA 25ª ET).

Las exoneraciones se aplicarán por la TGSS, a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas trabajadoras y periodo de suspensión o reducción de jornada y previa presentación de declaración responsable, antes de solicitarse el cálculo de la correspondiente liquidación de cuotas, a través del Sistema RED.

En aquellos supuestos en los que se requiera acciones formativas para la aplicación de exoneraciones, la empresa realizará una declaración responsable sobre el compromiso de realización de las acciones formativas, antes de solicitarse el cálculo de la correspondiente liquidación de cuotas, a través del Sistema RED.

Las empresas que incumplan las obligaciones de formación deberán ingresar el importe de las cotizaciones de cuyo pago se exoneraron respecto de cada persona trabajadora respecto de la cual se haya incumplido este requisito.

La aplicación de las exoneraciones estará condicionada al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras, durante los 6 meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del ERTE.

Las empresas que incumplan el compromiso del mantenimiento en el empleo deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago se exoneraron respecto de cada persona trabajadora respecto de la cual se haya incumplido este requisito.

No se considera incumplido este compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente de la persona trabajadora, ni por fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo. En el caso de los contratos temporales, no se considera incumplido cuando el contrato esté formalizado de conformidad con el art. 15 ET y se extinga por finalización de su causa o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.