El PNV retira su propuesta de crear una denominación Rioja Alavesa

La propuesta vasca de modificar la actual legislación nacional de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito suprautonómico no llegará finalmente el martes al pleno del Congreso. El PNV anunció este jueves, a través de su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, que retiraba una proposición de Ley que había despertado una enorme preocupación en el sector vitivinícola de la DO Rioja, a la que pertenecen ocho localidades navarras, todas ellas en Tierra Estella.

Una inquietud y oposición crecientes ante una votación en la Cámara Baja que, en la práctica, hubiera supuesto la creación de un nuevo consejo regulador con capacidad de gestión para la zona exclusivamente alavesa. Y con ello, advertían, una subdivisión de una denominación de éxito compartida por las comunidades autónomas de La Rioja, País Vasco y Navarra. Una iniciativa a la que el PP ya había anunciado su oposición frontal y ante la que ya en julio de 2020 se había posicionado en contra el Consejo Regulador, al entenderlo como un intento de “crear de facto una nueva denominación”.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Aitor Esteban anunció la decisión de retirarla después de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se haya comprometido a abrir un debate “sereno” para abordar esta cuestión. Quiso dejar claro que con su iniciativa los nacionalistas vascos no buscaban romper las denominaciones de origen sino mejorar su especificidad, impulsar una gestión “más cercana” y poder dar cauce a las inquietudes de una parte importante de los bodegueros de La Rioja alavesa. En definitiva -añadió- trataba, de buscar soluciones a una problemática que, “por ocultarla, no iba a desaparecer”.

El portavoz lamentó la reacción “absolutamente exagerada” y “visceral” del PP, al que, según criticó, “todo le vale para confrontar, tensionar y marcar un perfil absolutamente contrario al Gobierno”. Lo que, a su juicio, evidencia que los de Pablo Casado no se han leído su propuesta ni tienen interés en la misma.

Así las cosas y después de “días” hablando con Moncloa y el Ministerio de Agricultura, el PNV retira su proposición de ley después de que el titular del ramo, Luis Planas, le haya trasladado su compromiso de impulsar un diálogo entre las instituciones y los implicados en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen en un clima “sereno” y “sensato”. Confesó estar “contento” de que pueda empezar a hablarse de este asunto fuera del ambiente “tóxico” que, a su juicio, se respira en el Congreso de los Diputados donde se han construido paredes “sin argumento” contra su proposición.

Jorge González (UAGN): “En lo que nos toca, respiramos más tranquilos”

El mendaviés Jorge González Sáinz, vocal de la UAGN en el Consejo Regulador de la DO Rioja y único representante de los viticultures navarros, aseguró ayer tras conocer la decisión que los productores respiran ahora más tranquilos. “Es una muy buena noticia. La propuesta de cambiar lo que estaba funcionando bien no era buena para el sector y, en lo que nos toca, supone un alivio”, subrayó. Realizó esta primera valoración todavía con la sorpresa del giro producido en un momento que coincide con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. “Es el sector el que ha estado decidiendo hasta ahora y así debe seguir siendo, con criterios económicos y no por decisiones políticas”, subrayó.

Satisfacción en el Consejo Regulador de la DOC Rioja

El Consejo Regulador de la DO Rioja manifestó este jueves en un comunicado su “satisfacción porque se haya abortado” una iniciativa política que hubiese fragmentado la Denominación de Origen Calificada Rioja. Valoró que todos los esfuerzos y gestiones llevadas a cabo por este organismo desde julio de 2020 hayan logrado que “el futuro de la denominación no se vea condicionado por injerencias políticas y no se debata en foros que no corresponde”.

El consejo dejó patente que hará uso de “todos los recursos y medios a su alcance para atajar cualquier intento futuro de dividir la denominación”. Defendió la DOC Rioja como “un modelo de éxito indiscutible” cuya imagen menoscaban “ataques gratuitos como el que se acaba de abortar”, algo que el sector no va a tolerar. “Es patente la confusión que se genera en el mercado y que ésta tiene un efecto muy dañino”, subrayó.

En su comunicado, se refiere al debate “que, según las últimas informaciones vertidas por los medios, pretende impulsarse en el seno del Consejo en relación con este asunto” e indicó que tiene un final anunciado. “El planteamiento ya fue valorado por el pleno en julio de 2020 y el posicionamiento adoptado fue contundentemente contrario. La Denominación de Origen Calificada Rioja es una y única, con especificidades ya garantizadas dentro de su paraguas. Su fuerza y reconocimiento deriva de esa unicidad”, concluye.