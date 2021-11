Energía inclusiva con sello navarro

La navarra Solartia, fundada en 1999 y especializada en energía solar, almacenamiento, microrredes inteligentes y acceso a la energía, lleva más de dos décadas desarrollando proyectos innovadores en el área de las renovables. Ha sido pionera en soluciones aisladas para aplicaciones industriales, comerciales y regionales en Latinoamérica, Europa y Asia. IED Electronics, que nació a principios de los noventa en Aizoáin, se centra en el diseño, la producción y el montaje de equipos electrónicos. Desarrolla tanto producto propio como soluciones a medida para clientes industriales. Los responsables de estas dos compañías, Emilio Mendívil, de Solartia, e Iñigo Ayerra, de IED Electronics, se conocieron antes de la pandemia. Se cayeron tan bien que cuando Mendívil compartió con Ayerra su preocupación porque los sistemas de generación que estaban utilizando para llevar energía a zonas desfavorecidas dejaban de funcionar ante cualquier avería, terminaron sellando una alianza para unir su conocimiento y experiencia con el propósito de luchar contra la exclusión eléctrica.

La última semana han viajado juntos hasta Bogotá (Colombia) para presentar ante destacadas personalidades del país el primero de los frutos que ha dado su alianza. Un generador solar autónomo de nombre ARCA con el que aspiran a paliar la pobreza energética que sufren 800 millones de personas en todo el mundo. “Trabajamos para hacer un equipo que no se rompiera, fueran cuales fueran las condiciones ambientales”, detalla Ayerra.

El CEO de IED Electronics remarca que además de un generador con almacenamiento, ARCA es un sistema de información diseñado para comunicarse con el usuario final y monitorizar a las poblaciones, algo, dice, de vital importancia en las zonas no interconectadas a las que se dirige el producto. Los equipos se comunican entre ellos y permiten al centro de control (gobiernos, organizaciones plurinacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y fundaciones, que serán los que los financien) interactuar con ellos y monitorizar a las poblaciones para desde enviar una alerta sanitaria hasta realizar un censo.

Aseguran sus promotores que ARCA ha sido diseñado para que se pueda instalar en cualquier emplazamiento sin personal cualificado. “En cuanto le da el sol genera energía y no requiere mantenimiento ni instalación durante los siete años que dura la batería”. En Solartia e IED Electronics no ocultan su satisfacción por un proyecto, remarcan, “con el que hacemos energía inclusiva. Además de que damos más cantidad de energía - con un sistema clásico una familia puede encender cuatro bombillas y una radio, pero con ARCA podrán enchufar también una nevera pequeña, un televisor y un cargador de móvil-, y, además, aportamos una capa de comunicación”. Cuentan que han elegido Colombia como primera parada por el potencial de entrada que su producto tiene en ese país en el que hasta 300.000 familias del total de 700.000 sin acceso a la electricidad, no tienen posibilidades de conexión por vivir en poblaciones muy aisladas en las que su generador resulta de especial utilidad. Confían, eso sí, en poder continuar pronto su ruta hacia otros países tanto de América Latina, como de África y Asia.

OBRAS POR IMPUESTOS

Otro de los puntos que destacan de Colombia es su política fiscal que ofrece desgravaciones a las empresas que realicen inversiones alineada con los objetivos del país en el caso del desarrollo rural. “Existe una modalidad que llaman obras por impuestos, de manera que si una empresa tiene que pagar determinados impuestos puede en lugar de pagárselos al gobierno invertirlos en una acción social”. Durante el viaje, que tuvieron que posponer varias veces por la pandemia, se han reunido desde con alcaldes, hasta con la parte ministerial, autoridades de energía y empresarios. “Vamos con la vocación de entender cómo funcionan las decisiones en Colombia e identificar quién nos puede complementar a la hora de acceder a la demanda. Como empresa hemos construido un producto que tiene un mercado claro, pero nos falta estar cerca del mercado. Es un producto nuevo y la administración lo tiene que conocer ”, explicaba el CEO de IED Electronics antes de partir hacia Bogotá. Ya sobre el terreno, les detallaron conceptos clave del producto como su autonomía, que le permite funcionar sin luz hasta cuatro días gracias a las batería que lleva incorporadas, el menor coste por kilovatio generado -hasta un tercio menos- o el mayor volumen de energía que aporta a las familias. También, su función prepago pensada para que el usuario puede pagar un dinero de modo testimonial por la energía consumida y se responsabilice.

Trabajan con la idea de suministrar anualmente entre 2.000 y 5.000 equipos. “La capacidad de producción no va a ser un problema”, concluye Ayerra quien no oculta que la crisis de componentes sí les puede obligar a a tirar de ingenio.