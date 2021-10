La espera para adquirir coche nuevo en Navarra se ha estirado más allá de los seis meses

Se dan todas las circunstancias para que las ventas de coches nuevos estuvieran viviendo ahora un momento dulce: una importante demanda embalsada, gente con dinero en el bolsillo tras la pandemia, tasa de paro a la baja, niveles de afiliación a la Seguridad Social en máximos históricos y reducidos tipos de interés. Sin embargo, los propios concesionarios califican la situación actual de “verdadero desastre” debido al explosivo cóctel provocado por la escasez de microchips y la incertidumbre ante una recuperación económica que no termina de cuajar.

Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), las matriculaciones en Navarra cayeron el mes pasado un 36,3% respecto a un año atrás, unas cifras más propias de una crisis económica que de una reactivación. En parte, la dudas en torno a la recuperación están minando la confianza de algunos potenciales compradores, aunque el principal motivo que está retrayendo a la demanda, según argumentan desde el sector, es la escasez de vehículos nuevos por lo parones que se están produciendo en las fábricas que se está agravando mes tras mes.

“Las campas de almacenamiento están bajo mínimos y los coches nuevos llegan con cuentagotas”, confiesa Carlos Sagüés, presidente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos (Antrv) y representante de los concesionarios navarros. Ya hace meses que los empresarios de la distribución de coches nuevos viene alertando de las menguantes existencias de vehículos y del alargamiento de los plazos de entrega, que han pasado de uno o dos meses a más de medio año para la mayoría de las marcas.

Aunque cada vez son más difíciles de encontrar, todavía es posible adquirir un coche nuevo sin esperas, pero hay que ceñirse a las limitadísimas unidades disponibles, con equipamientos y opciones ya cerradas, para cada una de las redes comerciales en España. “Hay lo que hayPero aquellos que no se deciden rápido, se encuentran que las ofertas desaparecen de un día para otro”, advierte Sagüés. No hay visos de que este panorama vaya a cambiar a corto plazo debido a que la escasez de microchips sigue causando cierres temporales de las factorías de coches. Sin ir más lejos, Volkswagen Navarra solo trabajará tres días esta semana y, probablemente, la siguiente sucederá lo mismo. No es el caso más sangrante, ya que la producción en Landaben se ha recortado un 9% en lo que va de año frente al 25% de media en el conjunto de España.