Zizur Mayor no es una ciudad dormitorio

Por su cercanía con Pamplona, Zizur tenía boletos de convertirse en la típica ciudad dormitorio. No ha sido así, en primer lugar por el carácter sociable de sus habitantes. Y en segundo lugar porque goza de todos los servicios necesarios, tanto públicos como privados, para poder hacer vida en el pueblo. Pero en este foro quedó patente que, debido a su ubicación geográfica, arrastra unos problemas de movilidad de difícil solución. Tal como explicó ayer el alcalde, Jon Gondán (Geroa Bai), hace dos décadas Zizur quedó cortada en dos por la Autovía del Camino. “Se pensó en las carreteras y no en las personas. Esta barrera física nos ha supuesto dificultades de cohesión social”, apuntó Gondán. Sin salir del término municipal, la A-12 se cruza con la A-15 en el conocido como el nudo semafórico de Zizur. “Por arriba pasan 25.000 vehículos diarios y por abajo 45.000”, citó el director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, Pedro López. Ya están prácticamente terminadas las obras de remodelación del nudo semafórico. López explicó que es la obra más compleja de las diez que se están llevando a cabo en la comarca. “Son 20 semáforos con 15 escenarios distintos, con horas punta de 6.000 vehículos/hora. Queda por ajustar tiempos de los semáforos. Estamos satisfechos con el resultado”, apuntó el director general, que admitió que peatones y ciclistas no han salido ganando con el resultado.

Los peatones tienen ahora 11 segundos para cruzar un paso de cebra de 4 metros y ya ha habido más de un susto. No obstante, el director de Obras Públicas anunció que están tramitando la construcción de un carril bici independiente, proyecto que será incluido en los fondos Next Generation.

El alcalde también quiso poner en valor el proyecto de unión ciclable entre los tres núcleos de población: Casco Antiguo, Ardoi y Urbanización. En pocas semanas se aprobará la licitación de la primera fase, para construir un carril bici sobre el anillo de Zizur.

Jon Gondán desgranó otros proyectos del equipo municipal. Uno de ellos es la reforma del centro de la tercera edad y el “embrión de un centro de día”. María Jesús Ortigosa, que lleva 62 años viviendo en Zizur, es una de las usuarias del club de jubilados. “Los lunes voy a clase de relajación. También hacemos gimnasia y baile”, explicó Ortigosa durante su testimonio ante el público.

En cuanto a la actividad económica, el alcalde confió en que la próxima construcción del centro comercial en Ardoi permita atraer a más empresas “de distintos ámbitos”. “Estamos en contacto con el Gobierno de Navarra, el CEIN y las dos universidades”, señaló.

APUESTA POR LA COHESIÓN

En el acto de Impulsar Navarra participaron representantes de tres grandes empresas con presencia en Zizur y que han apostado por la cohesión territorial: Correos, Caja Laboral y Eroski. El director comercial de Caja Laboral, Javier Kortajarena, señaló que esta entidad no ha cerrado ninguna oficina bancaria situada en pueblos de Navarra. “No hemos abandonado ninguna localidad y no tenemos intención de hacerlo”, afirmó Kortajarena. Manuel Zapatero, director de producto de Correos, también abundó en el problema de la exclusión financiera, que afecta a 1,3 millones de personas en España. “Correos, como empresa pública, tiene el reto de seguir llegando a cada rincón y a la vez que no sea una excesiva carga para las arcas del Estado”, señaló.

salón de actos de la Casa de Cultura, que la semana pasada estrenó nuevas butacas. Entre el público se encontraban los miembros del Gobierno de Navarra Ana Ollo y Bernardo Ciriza; la portavoz de Geroa Bai, El acto de Impulsar Navarra se celebró en elque la semana pasada estrenó nuevas butacas. Entre el público se encontraban los miembros del Gobierno de Navarra Ana Ollo y Bernardo Ciriza; la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos ; la alcaldesa del Valle de Egüés, Amaya Larraya; y concejales de todos los grupos municipales de Zizur. El acto se cerró con una actuación de baile de 40 niños y niñas de Studio Fran Fonseca, escuela que funciona desde hace 11 años en Zizur.

Chivite: “Es fundamental recorrerse Navarra y escuchar a los alcaldes”

salir, recorrer la comunidad y escuchar a alcaldes, consorcios y otras entidades para conocer sus preocupaciones”. El acto de Impulsar Navarra en Zizur concluyó con una entrevista de la periodista Belén Galindo a la presidenta. Chivite recordó que su gobierno ha realizado dos rondas de visitas por las distintas comarcas. “Te cuentan sus inquietudes, problemas financieros, de servicios públicos y te llevas tarea”, explicó. La presidenta de Navarra, María Chivite , destacó este jueves la importancia de “s, consorcios y otras entidades para conocer sus preocupaciones”. El acto de Impulsar Navarra en Zizur concluyó con una entrevista de la periodista Belén Galindo a la presidenta. Chivite recordó que su gobierno ha realizado dos rondas de visitas por las distintas comarcas. “Te cuentan sus inquietudes, problemas financieros, de servicios públicos y te llevas tarea”, explicó.

La presidenta admitió que vivió el confinamiento “con mucha ansiedad, encerrada en casa, con los críos, cocinando mientras hablabas con los consejeros...”. No obstante, aclaró que nunca se sintió sola. “Actuamos -dijo- como un equipo. Salud se puso al frente y el resto trabajaba de forma transversal. No fueron decisiones personales sino compartidas”.

En cuanto a los retos, Chivite citó tres: “la transformación digital, la sostenibilidad y la cohesión territorial”. Anunció que en breve se presentará un borrador del plan de convivencia y mostró su preocupación por que, según un estudio, los escolares “rechazan la violencia pero no conocen lo que fue la violencia terrorista”.