Santiago Osés Eraso de 49 años y vecino de Estella, cumplirá el próximo año una década como director de planta de ROCKWOOL Peninsular en Caparroso. ROCKWOOL Peninsular, es la filial española y portuguesa del grupo danés, líder mundial en productos y sistemas de aislamiento a base de lana de roca, con planta productiva ubicada en esta localidad de la Zona Media. La sede navarra es un importante motor económico de la zona y un atractivo para atraer al territorio nuevas empresas ligadas al sector químico.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una fecha importante para la empresa puesto que lleva más de 10 años desarrollando iniciativas en materia de concienciación de seguridad laboral como unos de sus pilares estratégicos, Santiago Osés recalca la importancia de integrar la seguridad de las empresas en su día a día. Navarra ha sido una de las comunidades con peores datos en 2020, con 11 accidentes mortales, 64 graves y 8.498 leves, a partir del informe del Instituto Navarro de Salud Laboral.

Hemos hablado también con Santiago Osés para conocer cómo ha afrontado la compañía este tiempo de pandemia, sobre la situación actual de la empresa y sus perspectivas de futuro.

Para empezar y en relación con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo ¿Cuáles cree que son las claves para reducir los índices de siniestralidad?

Es complejo. Nosotros intentamos integrar la seguridad en nuestro día a día, siendo el punto de inicio de cada una de nuestras reuniones. Es algo importantísimo. Intentamos que todos los mandos de la fábrica tengan en cuenta la seguridad, que la vean como una necesidad y no como una obligación. El manager debe ser un ejemplo en materia de seguridad, y debe tenerlo integrado en su ADN. De esta forma, la seguridad estará interiorizada estructuralmente en todos los niveles jerárquicos de la compañía.

¿Cómo refuerzan cada año su cultura preventiva en materia de seguridad para erradicar la siniestralidad y lograr su lema cero accidentes?

Es importante cada año impulsar y mover a la organización con nuevas iniciativas en materia de seguridad, sacándolos de su área de confort. Si una actividad no se puede realizar de forma segura, no se hace. Conseguir cero accidentes es una meta que nos sirve para marcar una dirección o senda de trabajo, pero es importante encontrar otro tipo de indicadores que nos permitan evaluar cómo desarrollamos nuestra actividad desde el punto de vista de la seguridad en tiempo real. El cero accidentes puede que no te deje ver otros problemas que pueden derivar en uno serio mañana.

Tras casi 10 años como director de la planta de ROCKWOOL Peninsular en Caparroso, ¿diría que este periodo de pandemia ha sido el más difícil que le ha tocado afrontar?

No diría que ha sido el año más difícil, pero sí el más estresante y el más cambiante. Ha sido complicado lidiar con el grado de incertidumbre o con la falta de previsión. Sobre todo desde el ámbito de la prevención de riesgos, ya que hemos tenido que aprender día a día ciudadanos, empresas y autoridades.

¿Qué medidas de seguridad han implementado durante la pandemia para salvaguardar la salud de todos sus trabajadores y trabajadoras tanto en la planta como en oficinas?

Muchas y variadas. Como ha ocurrido en tantas empresas, desde poner controles a la entrada de la fábrica, medidas de entrada escalonada u opciones de teletrabajo, etc. Pero lo fundamental fue que nuestro propio proceso productivo nos permitió mantener las distancias de seguridad entre puestos, lo cual, nos ha permitido seguir en marcha durante este tiempo. Además, establecimos una buena conexión entre los responsables de seguridad y diferentes directores de la fábrica para ver qué medidas podíamos implementar. Ha habido un buen networking entre empresas para saber qué ha funcionado en unas y en otras.

¿Cuál ha sido la estrategia para seguir fabricando a pleno rendimiento?

El éxito de nuestra estrategia se ha basado en dos campos de actuación; por una parte, nuestro mercado nacional distribuido en lo que llamamos ‘home market’, España y Portugal, y por otra, dedicar gran parte de nuestra actividad a la exportación. Esto nos ha ayudado a mitigar los vaivenes que se han producido durante la pandemia en nuestra actividad. También nos ha favorecido que Europa estime que el 95% de los edificios necesitan una rehabilitación parcial o profunda para cumplir con los altos estándares de eficiencia energética. Esto ha hecho que la compañía no haya parado su actividad ya que somos los proveedores de estas soluciones con aislamiento de lana de roca que contribuyen en la carrera por proteger el medio ambiente, incluyendo tanto las actualizaciones y mejoras operativas como los progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

¿Qué valoración hace del ejercicio anterior?

A pesar del escenario tan complicado que nos ha planteado 2020, el resultado ha sido positivo. Si cogemos como referencia el 2019, que fue un gran año, el pasado estuvimos en torno a un 10-15% por debajo de nuestra facturación. Este año 2021 no sé si llegaremos a los niveles de 2019, pero estaremos muy cerca.

¿Cuáles son los retos más importantes que ha acometido al frente de la fábrica de Caparroso hasta ahora?

En estos 10 años ha sido vital el crecimiento y la eficiencia productiva de la planta. Pero lo más importante ha sido poder favorecer el desarrollo de las personas para lograr que quieran seguir en ROCKWOOL. Quizá, este haya sido el reto más satisfactorio que he podido cumplir; haber consolidado la plantilla, contar con un equipo técnico importante y aumentar el compromiso y el sentimiento de pertenencia de los trabajadores y trabajadoras hacia la empresa.

¿Qué puede aportar ROCKWOOL al futuro de Navarra en esta situación de incertidumbre?

Lo importante es que el Grupo siga apostando por Caparroso. Estamos haciendo inversiones importantes que nos van a permitir diseñar nuevos productos que se adapten a las necesidades del mercado. Para Navarra vamos a generar estabilidad de empleo en la Zona Media y el futuro para nosotros es prometedor.

¿Qué proyectos tienen previstos para 2022?

Por un lado, tener la capacidad de cubrir esas necesidades que el mercado va a demandar en el ámbito de la rehabilitación energética bajo el marco de las ayudas de Europa. Por otro, implementar las inversiones y preparar la fábrica de Caparroso para su gran reto de descarbonización del proceso productivo, para la reducción de la huella de carbono, aun siendo nuestro impacto negativo a día de hoy.

