Trabajadores de Defontaine Viana piden al Gobierno que evite el cierre

Actualizada 23/04/2021 a las 06:00

Los trabajadores de la empresa Defontaine Ibérica de Viana se concentraron este jueves 22 de abril por la mañana frente a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Navarra, en el Parque Tomás Caballero, para pedir al Ejecutivo foral que evite el cierre anunciado de la planta y el despido de los 37 empleados, según comunicó el martes el sindicato ELA. Mientras tanto, una representación sindical se reunía con la directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo, Izaskun Goñi, para trasladar las peticiones de plantilla.

Sonia Ontoria, responsable de negociación colectiva de ELA, explicó antes del encuentro los propósitos de la reunión. Por un lado, conocer la cantidad y cuantía de las ayudas que haya podido recibir la empresa de las arcas forales. “Queremos saber si las concedió y si las dio a fondo perdido. Pero, en todo caso, entendemos que si se aportó dinero público a una empresa que sigue siendo viable, el Gobierno tiene que ejercer su responsabilidad”. Por otro, pedir la protección y la implicación del Ejecutivo. “Entendemos que estamos ante un cuadro claro de deslocalización de una empresa y queremos que no se inhiba del procedimiento”.

La planta de Viana pertenece a la multinacional Defontaine, filial del Grupo Thyssenkrupp, especializada en piezas de motor tanto para coches como para camiones. Según reiteró Ontoria, la dirección justifica el despido colectivo en causas económicas y productivas, pero apuntó que la otra planta de Túnez no se verá afectado por el procedimiento. “La empresa está implantada en una zona con poca industria. Defontaine es una de las más grandes y su cierre supondría un varapalo para la comarca y para la propia comunidad”.

FALTA DE INFORMACIÓN

La representante del sindicato criticó la falta de información por parte de la dirección de la empresa. “El viernes pasado se personaron dos abogadas acompañadas con un amplio dispositivo de seguridad que controla la planta e informaron de que se iniciaba el periodo de consultas”, indicó Ontoria. Al ser una industria con menos de 50 empleados, esta fase podría no durar más de 15 días. “Por eso hemos venido con tanta celeridad. Entendemos que la empresa es viable, que la comarca necesita tener empresas como esta y vamos a pelear porque no se deslocalice”.

Sonia Ontoria reconoció que desde el sindicato mantienen la esperanza por evitar el cierre y el despido de los trabajadores de la plantilla. “Vamos a pelear hasta el último momento porque eso sea así. La plantilla tiene muy claro que no quiere dinero. Lo que quiere es trabajar. Tenemos esperanza en que se revierta la situación porque es un claro ejemplo de deslocalización, no un problema de producción o de falta de carga de trabajo”. Están, añadió, a la espera de que la empresa facilita información. “Todos conocemos la situación provocada por la pandemia y podría haber un problema de carácter coyuntural, si es que lo hay, pero no lo conocemos, pero no un problema estructural”. El lunes la plantilla comenzará una huelga general indefinida, la tercera desde que se instaló en Viana. “No sabemos cuándo empezará el proceso de negociaciones y nuestra pelea es hasta el final”, avanzó Ontoria.+

La empresa no se pronuncia sobre el cierre y los despidos

La dirección de la empresa Defontaine Ibérica, ubicada en Viana y especializada en la producción de coronas de arranque para automóviles y camiones, declinó ayer realizar declaraciones a este periódico sobre el anuncio del cierre de la planta en la ciudad navarra y el despido de los 37 trabajadores que nutren la plantilla. Se indicó que será el propio grupo empresarial el que informará de las actuaciones en un comunicado. No es la primera vez que los trabajadores de la delegación navarra de la multinacional convocan una huelga indefinida. Lo hicieron a finales de abril de 2016 para exigir mejoras en su convenio con un paro que terminó a principios del mes de junio de ese mismo año. Una situación que se repitió tres años más tarde para exigir las subidas salariales referentes al IPC y regular la flexibilidad mediante un nuevo sistema.