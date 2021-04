Declaración de la Renta en Navarra: Lo que deben saber los trabajadores que estuvieron en ERTE a la hora de hacer la declaración

Actualizada 03/04/2021 a las 06:00

¿TENGO OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE LA RENTA SI ESTUVE EN ERTE EN 2020?

No. Como explican desde el despacho Arpa Abogados, a diferencia de lo que ocurre en territorio común, donde se tiene en cuenta el número de pagadores a efectos del mínimo exento para declarar en el IRPF, en la Comunidad foral la normativa establece un único límite a efectos de tener que presentar o no la declaración de la renta en Navarra. Dicho límite se sitúa actualmente en 12.600 euros íntegros anuales por rendimientos del trabajo. En el caso de los rendimientos del capital mobiliario (dividendos, intereses, rentas vitalicias o temporales, etc.) e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta (fondos de inversión) no existirá obligación en aquellos casos en que conjuntamente no se supere los 1.600 euros íntegros anuales. De esta forma, si un trabajador percibe rentas del trabajo por un importe inferior a 12.600 euros no va a tener obligación de presentar declaración por el impuesto aunque además de percibir rentas de su empresa haya percibido rentas de un segundo pagador (el SEPE).

¿HABER ESTADO EN ERTE IMPLICA QUE TENDRÉ QUE PAGAR MÁS?

No necesariamente, pero si se ha estado acogido a un ERTE es probable que el resultado del ajuste de cuentas con el fisco resulte desfavorable sobre todo si ese contribuyente carece de cargas familiares u otras deducciones y tiene un nivel de rentas medio-bajo. El SEPE, organismo que le abonó la prestación, lo normal es o que no le aplicara retención alguna a cuenta del IRPF o, de haberlo hecho, ésta hubiera sido la mínima, del 2%. La razón de esta baja retención se explica porque los importes abonados por esta prestación – el 70% de la base reguladora, con un tope de 1.482,86 euros en el caso más favorable (con dos hijos) - no alcanzan en su mayoría el mínimo obligatorio exigido por las normas tributarias para la aplicación de la retención.

Te puede interesar

¿CÓMO IMPACTAN LOS PAGOS DEL SEPE EN LA DECLARACIÓN?

Lo recibido del SEPE se suma a los rendimientos del trabajo, lo que ocurre es que al bajar los rendimientos de trabajo percibidos de tu empresa por el periodo que se estuvo en ERTE, y sustituirlos por lo recibido del SEPE que es menos de lo que estabas cobrando, esta circunstancia, como explica Ángel Chocarro, presidente del Colegio de Economistas de Navarra, aunque no se nota en lo que se paga de impuestos totales, sí terminará influyendo en la cuota a ingresar por la falta de retenciones. En este sentido, es de esperar que esta situación tenga un impacto mayor en aquellas rentas medias y bajas, teniendo en cuenta que una incorporación de ingresos a unos sueldos altos, no supondría un gran cambio en el nivel de tributación.

¿PUEDO DECLARAR LAS DEVOLUCIONES AL SEPE POR COBROS INDEBIDOS DE ERTE?

Sí. Las personas que tengan que devolver este año dinero al SEPE por cobros indebidos que recibieron en 2020 podrán incluir esa devolución cuando realicen la declaración. El Gobierno de Navarra acaba de aprobar un decreto de ley foral para que esto sea posible y evitar que los trabajadores que el año pasado cobraron más prestaciones o pagos del sepe de los que les correspondían y no pudieron devolver el dinero en 2020 deban tributar ahora por el total de los ingresos que recibieron. De no haberse realizado este cambio normativo, estos trabajadores no hubieran podido descontarse lo que han devuelto este año hasta la campaña de IRPF que se realizará en 2022.