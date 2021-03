Adavan critica que el plan para la eliminación del amianto en Navarra está "parado"

Actualizada 26/03/2021 a las 13:36

La Asociación de Defensa y Ayuda a las Víctimas del Amianto en Navarra (Adavan) ha criticado que el Plan Director de Eliminación del Amianto en la Comunidad foral está "parado" y ha lamentado que "llevamos dos años de retraso en su aplicación". Por ello, ha reclamado que "se pise el acelerador" ante esta problemática.



"Hace 40 años el problema gordo estaba en la industria, hasta que se prohibió, pero ahora el problema gordo lo tenemos en la calle, para todos. Se habla de que en el Estado hay más de un millón de niños en colegios de tejado de uralita, eso está ahí y es como el Covid. Se puede desarrollar una enfermedad grave o mortal", han advertido.



Así lo han señalado representantes de Adavan este viernes en una sesión de trabajo en el Parlamento foral, en la que han explicado que a la vista de que cada vez iba saliendo "más gente y extrabajadores" en contacto con amianto decidieron agruparse en una asociación.



Desde Adavan se han referido al Plan Director de Eliminación del Amianto en Navarra, un plan que "va a cumplir dos años y que está parado". Según han indicado, el plan es "bastante profesional, a falta de algunas puntualizaciones" y han lamentado que "llevemos dos años de retraso en su aplicación lo que conlleva que siga habiendo afectados y que todos los años la gente esté más expuesta". "Teníamos unos plazos marcados", han subrayado.



Han remarcado, además, que "no hay personal formado para informar a los ayuntamientos o a trabajadores de construcciones o fontanería, que están un poco por su cuenta y riesgo". Y han vaticinado que "ni para el año 2032 se va a poder eliminar" el amianto que pueda haber en la Comunidad foral.



Además, en un momento en el que por la pandemia de Covid-19 "está de moda la palabra rastreadores", han pedido que "se hagan unos equipos de formación de personal" para tratar la problemática del amianto.



En cuanto al tema de los vertidos y su control, han explicado que en Navarra "en este momento no hay ningún vertedero donde se pueda dejar los materiales de construcción con amianto", por lo que "se está sacando fuera" y "no hay un control".



Asimismo, respecto a los protocolos de vigilancia y la situación de las revisiones de las personas que han trabajado con amianto, los representantes de Adavan han considerado que "hay alguna cosilla que no se está llevando muy bien" y que el tema del Covid ha hecho que "llevemos un año bastante mal".



"Los trabajadores o personas que hemos estado en contacto con amianto y que nos hemos metido el virus del amianto hace 20 o 30 años, no sabemos cuándo se nos puede desarrollar la enfermedad. Y no tenemos ni mascarilla ni vacuna para parar eso. Una vez que ha empezado no sabemos a quién le va a tocar la lotería", han lamentado.



Por ello, han puesto de manifiesto la importancia de la detección precoz y han reclamado que los reconocimientos se realicen "en el periodo que nos toquen y se nos hagan bien, no con unas placas que nos sirven para mucho". También han advertido de que en los registros existentes para la realización de reconocimiento "hay mucha gente que está fuera", ya que "ha habido mucha gente que ha trabajado fuera de la Comunidad foral o madres de familias que han estado expuestas".



Por otro lado, los representantes de la asociación han lamentado que "se lleve tramitando más de dos años en el Congreso" un fondo de compensación del amianto. Una iniciativa que piden que se ponga ya en macha, ya que hay "muchas empresas que llevan desaparecidas 15 o 20 años y que no pueden indemnizar a su trabajadores". "Parece que ahora se puede mover el asunto y esperamos que sea la definitiva", han agregado.

APOYO DE LOS GRUPOS A LAS REIVINDICACIONES

En el turno de los grupos parlamentarios, Cristina Ibarrola, de Navarra Suma, ha remarcado que se han cumplido dos años del Plan Director de Eliminación del Amianto en Navarra, un plan que "prometía mucho pero que ha quedado de momento en papel mojado". Y ha reivindicado que este tema "no puede quedar en un plan en una estantería del que no se ejecuta nada". Ha pedido, además, que si la pandemia por el Covid ha tenido impacto en la revisión de personas afectadas y se han producido retrasos, éstos se reviertan "lo antes posible".



Desde el PSN, Javier Lecumberri ha puesto de manifiesto que Navarra, una comunidad industrial, "está especialmente afectada por esta problemática del amianto" y ha asegurado que "ha sido pionera en algunas cuestiones, como en el registro de personas afectadas o en los protocolos establecidos para detectar lo antes posible la presencia de esta enfermedad". En cuanto al plan director, ha considerado que quizás fue "excesivamente ambicioso" y, sobre su desarrollo, ha puesto de manifiesto el trabajo realizado por Salud en estos meses ante el Covid.



Por parte de Geroa Bai, Isabel Aramburu ha destacado que la Comunidad foral cuenta con un plan director que "se elaboró la legislatura pasada, un plan muy ambicioso que da dos pasos importantes". Ha reconocido que "por una razón o por otra no ha tenido el desarrollo que podría desearse" y ha considerado que este plan "tiene que desarrollarse y llevarse a cabo". También ha opinado que en lo que respecta al Estado "queda mucho por hacer".



En representación de EH Bildu, Txomin González ha afirmado que el plan director "fue pionero, pero pionero también ha sido su abandono". Según ha expuesto, "el Gobierno no ha querido o no ha podido poner en marcha toda esa serie de iniciativas y estrategias que en el plan se desgranaban" y ha apostado por "presionar" desde la Cámara para "agilizar" este proceso.



Finalmente, Ainhoa Aznárez, parlamentaria de Podemos, también ha opinado que el Plan Director para la Eliminación del Amianto "tendría que haberse desarrollado con más celeridad". "Tenemos un plan acordado, diseñado y lo que hay que hacer es trabajarlo y dar soluciones y respuestas a sus quejas", les ha dicho a los representantes de Adavan.

