Hosteleros navarros fijan el aforo mínimo para no perder dinero entre el 50% y 70%

Actualizada 16/03/2021 a las 19:32

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH) ha elaborado una encuesta con la participación de 60 responsables de negocios de hostelería para conocer la situación del sector ante la crisis provocada por la epidemia de Covid-19 y uno de los resultados refleja que la mayoría considera necesario que el aforo mínimo permitido se sitúe entre el 50 o el 70% para no perder dinero, frente al 30% de aforo autorizado en la actualidad.



La apertura al 30%, según las respuestas recibidas, "no supone un gran alivio para muchos establecimientos". "Sólo los que ya disponían de terraza y los locales grandes, a los que un 30% de aforo les permite dar servicios suficientemente amplios, creen que puede ser bastante para no perder dinero. La gran mayoría cree que los negocios no son rentables con estos aforos y no les permiten sacar de los ERTE a las personas que trabajan con anterioridad a la pandemia", ha explicado ANAPEH en un comunicado.



Sobre el último periodo de cierre de los interiores del sector, la asociación ha señalado que "hay una clara diferencia entre quienes disponen de terrazas amplias y quienes tienen espacios reducidos o imposibilidad de instalarlas, una situación que ha castigado a bares y especialmente a restaurantes, muchos de los cuales han permanecido completamente cerrados".



Ante la pregunta de qué porcentaje cree la hostelería que sería el mínimo para al menos no perder dinero, la mayoría se decanta entre un 50 y un 70%. "Sin embargo, ante la pregunta de cómo se plantean el futuro y si creen que lograrán mantener su negocio a flote si no se relajan las restricciones, la mitad de las personas encuestadas creen que tendrán que cerrar en un plazo breve de tiempo, mientras que entre quienes manifiestan que creen que se mantendrán, el otro 50% de las encuestadas, muchas personas dicen que lo harán sacrificando sus ahorros", ha asegurado la asociación.



Además, existe "prácticamente unanimidad" acerca de cuál sería la situación ante un nuevo cierre. "Las respuestas indican que en ese caso muchos locales se verían abocados al cierre definitivo, sólo siete de las 60 respuestas dicen que sí se mantendrían", ha añadido la asociación.



Los hosteleros también han expresado en sus respuestas una situación anímica marcada por el "hartazgo, la preocupación, depresiones o estrés, palabras que se repiten por parte de la mayoría de personas encuestadas". Además, piden a las instituciones "empatía con el sector y ponerse en la piel de la hostelería".



ANAPEH ha dicho que tiene la esperanza de que, junto con las ayudas del Gobierno de Navarra y las anunciadas por el Estado y la Unión Europea, además del avance de la vacunación en Navarra y "una actitud responsable por parte de todas las personas hasta que la pandemia remita", la situación "pueda ir poco a poco remontando".