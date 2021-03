Chivite asegura que el vehículo eléctrico llegará a VW Navarra

Actualizada 11/03/2021 a las 11:06

La presidenta María Chivite aseguró en el Parlamento que Volkswagen Navarra participará en la fabricación del vehículo eléctrico de pequeño tamaño.



Hay que recordar que el viernes pasado, en un acto en Seat Martorell, el grupo Volkswagen confirmaba que ha elegido España para fabricar ese vehículo a partir de 2025. Pretende ser uno de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), que es como se denominan los futuros proyectos de colaboración público-privada que el Gobierno central debe aprobar para que accedan a los fondos europeos. Incluirán otras iniciativas como el impulso de la primera fábrica de baterías en España.



Chivite: "Lo tengo claro"



La presidenta navarra sostuvo este miércoles que Landaben participará: "Lo que parece claro es que va a haber un PERTE del vehículo eléctrico, en el que Navarra ahí está muy bien posicionada, porque este PERTE es del grupo Volkswagen, que tiene aquí una fábrica de ensamblaje a la que va a llegar ese vehículo eléctrico. Lo tengo claro. Otra cosa es cómo metemos también otro de los proyectos que tiene Navarra, que es el battery packs, que no es una fábrica de baterías, sino de ensamblaje de esas baterías", factorías que deben estar cerca de donde se fabriquen los coches eléctricos.



Chivite compareció en el Parlamento a petición de Navarra Suma para hablar de los proyectos en los que trabaja el Gobierno para esos fondos europeos.



Tras el anuncio de la fabricación en España del vehículo eléctrico pequeño, el presidente del comité de empresa de VW Navarra, Alfredo Morales (UGT) se mostró satisfecho por sus compañeros de Seat y, al igual que la presidenta, manifestó su convencimiento de que la factoría de Landaben también será adjudicataria de un coche eléctrico, aunque lamentó que sobre este tema "se habla mucho y se concreta poco", vaticinando problemas si no se consigue.



La respuesta de Sánchez



En el pleno de control al Gobierno central, el diputado de UPN, Sergio Sayas, pidió este miércoles al presidente Pedro Sánchez "un compromiso con Navarra" y que apoye a su industria del motor con la fabricación del coche eléctrico, y a la industria agroalimentaria con el apoyo al Canal de Navarra. El presidente Sánchez respondió: "Le puedo garantizar, claro que sí, que estamos comprometidos con el futuro del sector de la automoción en Navarra, en Cataluña y en otras comunidades".

La oposición critica la opacidad del Gobierno sobre los proyectos para la UE

La oposición criticó este miércoles la opacidad del Gobierno foral en torno a los proyectos en los que está trabajando para acceder a los fondos europeos de recuperación.



La presidenta María Chivite insistió en que “queda mucho camino por recorrer”, tanto en trámites como para que se concreten las normas, ya que hasta mediados de año no culminará la aprobación de los planes nacionales y se podrá iniciar el desembolso de los fondos. Subrayó que su Ejecutivo trabaja “con anticipación” para tener ultimados los proyectos cuando se puedan presentar y que estos cumplan todos los requisitos.



Las demandas de los grupos



El promotor de la comparecencia de la presidenta, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, recordó que Chivite anunció en octubre que trabajaban en 125 proyectos que costarán unos 3.400 millones, pero más allá de la “nota de prensa” no ha dado más datos a la Cámara, pese a que se le ha pedido con insistencia. Recalcó que esos proyectos marcarán el futuro de Navarra y de ahí la necesidad de que no se excluya a su grupo, mayoritario en el Parlamento, de las decisiones. Advirtió que si no se impulsa esa participación, si no hay transparencia “será imposible” que tengan el apoyo de NA+.



Esparza además afirmó que la presidenta “no lidera nada” y está siendo “sumisa” a lo que decide el Gobierno de Pedro Sánchez, “no a los intereses de Navarra”.



Adolfo Araiz, de EH Bildu, agradeció irónicamente a Chivite la “poca información” que había facilitado sobre los proyectos, pese a que ella les pidió “caminar juntos” para defenderlos.



Los socios del PSN en el Gobierno también pidieron más datos. La portavoz de Geroa Bai Uxue Barkos preguntó si pueden saber qué proyectos de los 125 iniciales tienen más posibilidades de ser aprobados. Mikel Buil, de Podemos, señaló que hay muchas preguntas en el Parlamento y hay que buscar en la Cámara “el mayor apoyo”.



Marisa de Simón, de I-E, se mostró preocupada por las exigencias negativas que puedan acarrear esos fondos, como ajustes en el mercado laboral o en las pensiones.



Vías para recibir los fondos



La presidenta reiteró en su respuesta que quedan “muchísimos pasos por definir”.



Chivite detalló que los ministerios les van trasladando cómo van a articular esos fondos europeos de reestructuración. Una línea son los PERTE que son los grandes proyectos “tractores” de colaboración público-privada como será el del vehículo eléctrico, y que se deciden en el Consejo de Ministros. Otra de las vías para acceder a esos fondos de recuperación serán convocatorias abiertas de los ministerios a las que podrán concurrir las empresas y en tercer lugar, las comunidades podrán firmar convenios con los ministerios para realizar convocatorias en sus territorios. No obstante, insistió en que todo está pendiente de definir a falta de que Europa apruebe el plan presentado por el Gobierno central.

Proyectos que avanzan



La presidenta sí apuntó que tras los contactos con los ministerios ven que hay “proyectos claros que van a salir”. Citó los que tienen que ver con la automoción, el sector agroalimentario, la digitalización e inteligencia artificial. “Son proyectos que van avanzando bien y los estamos terminando de completar” con las puntualizaciones y respuestas que reciben de los ministerios, de manera que cuando “esa ventanilla se abra”, los tengan preparados con todos los requisitos que se exigirán.

Ultiman el reparto de 148 millones para gasto social



Mañana el Gobierno foral y el Ministerio de Hacienda se van a reunir para abordar en qué programas se invierten los 148 millones de euros que recibirá Navarra de la Unión Europea de los llamados fondos REACT-EU (son para paliar el impacto de la pandemia en la educación, sanidad, servicios sociales, empleo...). La presidenta María Chivite dijo que en cuanto se haya acordado con el Ministerio y con la Comisión Europea informará al Parlamento. Sí avanzó algunas líneas. Con este dinero quieren llevar a cabo inversiones en colegios y centros de salud; destinarlo al gasto sanitario por la covid; a inversiones para la digitalización (por ejemplo de las pymes) y para una economía verde; ayudas a sectores más afectados por la crisis e iniciativas para favorecer el empleo, también el juvenil. La presidenta indicó que con esos 148 millones podrán ejecutar actuaciones hasta el año 2023.