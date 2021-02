Acción Exterior analiza los programas de mayor interés para Navarra dentro del Marco Financiero 21-27 de la UE

Actualizada 10/02/2021 a las 16:28

La Dirección General de Acción Exterior del departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra continúa su labor de análisis y monitorización de las oportunidades que ofrece Europa, esta vez con un "estudio de los programas con mayor interés para Navarra dentro del Marco Financiero 2021-2027 que, junto con el programa específico Next Generation, va a emplear 1.824 EUR Billon (1 EUR Billon = 1.000 millones de euros), la mayor movilización de fondos en la historia de la Unión", explica el Ejecutivo en una nota.

A través de la plataforma de los Foros Permanentes de Encuentro que coordina la Delegación de Navarra ante la Unión Europea, el pasado 4 de febrero más de 225 personas participaron en el seminario web 'Retos y oportunidades de financiación europeas en el periodo 2021-2027' en donde, con la participación de varias personas expertas, se hizo un repaso de los principales programas de financiación de la Unión Europea y las oportunidades y herramientas de financiación que los mismos ofrecen a Navarra.

Uno de los más destacados durante la jornada por su interés para Navarra fue el programa financiero de la UE para la investigación e Innovación Horizonte Europa, dotado con 95,5 billones de euros "y que permitirá acelerar la doble transición ecológica y digital, y reforzar a la Comunidad foral ante posibles futuras crisis".

En este programa hay dos novedades significativas respecto a años anteriores que son la simplificación en los procesos para la obtención de financiación, y la introducción de cinco misiones principales: cáncer, aguas saludables, cambio climático, suelo y alimentación saludables, y ciudades inteligentes y climáticamente neutras.

Otro de los programas de interés para Navarra es el programa LIFE, con 4,8 billones de euros, único programa de financiación dedicado exclusivamente al clima, el medio ambiente y la energía. El Fondo de Innovación, por su parte, contará con 10 billones de euros para el período 2020-2030, financiado con cargo a los ingresos del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, y servirá para suavizar los efectos de las emisiones de gases con efecto invernadero. El programa INTERREG, con 8,05 billones de euros, ayudará a que las regiones se desarrollen a través de los conocidos proyectos transfronterizos POCTEFA, y transnacionales SUDOE entre otros. Dentro de INTERREG, el instrumento I3, se destinará a proyectos de innovación que impliquen colaboraciones de varias regiones y que consigan desarrollar las cadenas de valor europeas. Por último, el programa digital europeo, con 7,5 billones de euros, dará prioridad al desarrollo de centros de supercomputación y a la inteligencia artificial.

LA MAYOR MOVILIZACIÓN DE FONDOS DE LA HISTORIA

"Con 1.824 billones de euros, Europa se encuentra ante el mayor paquete de estímulo y financiación de la Unión Europea, para dotar convenientemente a los estados miembros, para su recuperación y para la doble transición verde y digital del Pacto Verde Europeo, o Green Deal", indica el Gobierno foral.

De estos 1.824 billones de euros, 1.074 billones provienen del Marco Financiero Plurianual y los 750 billones restantes del programa específico de recuperación a raíz de la pandemia del COVID-19, Next Generation EU, entre los que destacan programas receptores de una financiación adicional importante, como Horizonte Europa, que recibe 4 billones más, el nuevo programa EU for Health, con 3,4 billones más y ERASMUS+, con 2 billones más.

Dentro del paquete de recuperación Next Generation EU, destaca el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con 672,5 billones de euros, de los cuales 312,5 billones se recibirán en modalidad de préstamos y los 360 billones restantes en modalidad de subvenciones.

