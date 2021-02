Aprobada la creación de la oficina para los fondos europeos Next Generation

Actualizada 03/02/2021 a las 12:43

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles la creación de una nueva entidad organizativa que lleve a cabo y coordine todas las funciones que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea.

La Oficina Next Generation, se integrará en el Departamento de Economía y Hacienda, se pone en marcha con carácter temporal y estará vigente hasta que finalicen los fondos europeos Next Generation, por lo que no tiene vocación de convertirse en definitiva en la estructura del departamento.

El ejercicio de las funciones de la Oficina Next Generation se desarrollará sin menoscabo de las competencias que, en lo relativo a Europa, correspondan a otros Departamentos del Gobierno de Navarra.

El nuevo órgano realizará las funciones de coordinación, control, gestión presupuestaria, contable y financiera, así como de gestión del sistema de información de los fondos derivados del PRTR en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

El reto marcado por Europa

El Consejo Europeo, consciente de la necesidad de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulse la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance, que aúnan el futuro marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»).

Para el impulso, seguimiento y control de los proyectos del Plan, y para la necesaria absorción de los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación, es evidente el papel protagonista de las Administraciones Públicas, por ello, de cara a la ejecución del citado Plan es necesario contar con estructuras organizativas adecuadas que lleven a cabo todas esas funciones.

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha recordado que “desde el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España se va a liderar la canalización tanto de los fondos provenientes de la Unión Europea como de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y para ello ya se ha constituido la Conferencia Sectorial con la Ministra de Hacienda al frente y las Consejeras y Consejeros de Hacienda de todas las Comunidades Autónomas”.

Saiz ha destacado igualmente que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ejercerá las funciones atribuidas por la normativa europea como autoridad de control del Instrumento Europeo de Recuperación.

En ese sentido, la consejera ha destacado que “la interlocución con órganos de dicho Ministerio de Hacienda va a ser continua y por ello desde el Gobierno de Navarra se ha apostado por la creación de la oficina NEXT GENERATION, integrada dentro del departamento de Economía y Hacienda”.

Para la consejera de Economía y Hacienda, “es muy oportuno señalar la importancia mayúscula del reto que afronta Navarra como comunidad y así, quiero destacar que el Gobierno de Navarra, a través de los órganos competentes, se está reforzando para dar una respuesta en consonancia”.