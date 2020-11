La UAM y Accenture premian a dos emprendedores de la Universidad de Navarra

Actualizada 02/11/2020 a las 11:40

La Cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Accenture en Economía y Gestión de la Innovación ha otorgado su XI Premio de Investigación a los emprendedores Liudmila Alekseeva y Miguel Antón, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, por su estudio sobre la influencia de la ubicación geográfica y el capital humano local en la innovación empresarial.

En concreto, los ganadores presentaron al certamen su proyecto titulado ‘Local Human Capital and Innovation Spillovers’, que analiza la influencia que tiene en la innovación y el I+D de las empresas la ubicación geográfica y el capital humano que hay en polos de desarrollo y nuevas tecnologías, según explica la UAM en una nota.

Así, Alekseeva y Antón analizan en su informe si puede ser más importante la ganancia por el conocimiento de las empresas cercanas, o la amenaza de los competidores, agrega el centro.

Por otro lado, en esta edición los trabajos finalistas han sido ‘The XX Factor: Female managers and innovation in a cross-country setting’, presentado desde la Escuela de Negocios de Copenhague; y ‘Success of Drug Development in Cancer Disease: Radicalness and social capital’, de la Universidad Politécnica de Valéncia.

El Premio Cátedra UAM-Accenture tiene como objetivo atraer trabajos originales que se centren en campos relevantes de investigación en el área de la Economía y la Gestión de la Innovación.