Viscofan mejora un 20,9 % su beneficio neto en los nueve primeros meses de 2020

Actualizada 29/10/2020 a las 18:48

El Grupo Viscofan obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio neto de 87,9 millones de euros, lo que supone una mejora del 20,9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El importe neto de la cifra de negocios, ha informado la empresa navarra, ascendió a 671,9 millones de euros, un 7,4 % superior al año anterior.

El beneficio antes de impuestos acumulado a septiembre de 2020 ha alcanzado los 116,6 millones, un 27,6 % más.

Del mismo, se deducen 28,7 millones de gasto por Impuesto de Sociedades, que se incrementa un 53,4 % frente al mismo periodo del año anterior debido al mayor crecimiento en países cuya tasa fiscal efectiva es más elevada.

El resultado bruto (EBITDA) fue de 169 millones, lo que representa un crecimiento del 18 % sobre el año anterior. Se ha registrado un crecimiento de 2,2 puntos porcentuales en el margen EBITDA, que se sitúa en el 25,1 %.

Visfofan registraba al cierre del tercer trimestre una deuda bancaria neta de 14,7 millones de euros, lo que supone un descenso del 65,3 % frente a los 42,5 millones a diciembre de 2019 gracias a la fortaleza de los resultados operativos.

En el tercer trimestre, el beneficio antes de impuestos es de 40,6 millones (un 19,8 % interanual) con un gasto por Impuesto de Sociedades de 10,1 millones que sitúa la tasa fiscal efectiva del trimestre en el 24,9 %.

El resultado neto del tercer trimestre se sitúa en 30,5 millones, lo que supone un crecimiento del 13,1 %.

En diciembre de 2019, el Grupo Viscofan incorporó las compañías de envolturas de colágeno en Estados Unidos y Canadá adquiridas a Nitta Gelatin Inc. (renombradas como Viscofan Collagen USA Inc. y Viscofan Collagen Canada Inc.) mejorando la proximidad de los clientes y completando el abanico productivo con esta tecnología en Norteamérica.

En los nueve primeros meses del año las compañías adquiridas contribuyeron con 23 millones a la cifra de ingresos y en 0,3 millones al EBITDA.

José Domingo de Ampuero y Osma, presidente del Grupo Viscofan, ha destacado que los resultados financieros de la compañía "se sitúan por encima de las expectativas iniciales a pesar de contar con un escenario más adverso de lo previsto en las principales divisas comerciales".

