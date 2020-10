CAF avisa: o se acaba la huelga en Trenasa o puede retomar el cierre

Actualizada 29/10/2020 a las 06:00

La aparente buena noticia de que CAF suspendía por 3 meses (hasta el 31 de enero) el cierre y el despido de 109 trabajadores de Trenasa Castejón, a la espera de la adjudicación de varios contratos de Renfe a los que opta el grupo vasco y que podrían dar carga de trabajo a la fábrica ribera, parece estar cada vez menos clara.

La plantilla ya la recibió con incredulidad y, de hecho, presentó una contraoferta a la compañía en la que, fundamentalmente, pedía una garantía de trabajo de al menos 3 años y que no hubiera ningún despido en este tiempo, entre otras reivindicaciones.

Este miércoles 28 de octubre CAF contestó y, al igual que el día anterior, pidió a los trabajadores la “vuelta a la normalidad de la actividad”, es decir, que desconvoquen la huelga que comenzó el 2 de octubre. Y lanzó un aviso: “en caso de mantenerse la situación actual, con la actividad de la empresa paralizada, la dirección podría recuperar su posición anterior”.

Esto supondría retomar la negociación con los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta que el plazo para ello acaba este sábado 31. Según la legislación, una vez concluido la empresa tiene que comunicar a la autoridad laboral el acta de finalización de ese proceso, en el que conste si es con o sin acuerdo. Pero hay otra opción, ya que el plazo se puede prolongar, siempre que haya acuerdo entre las dos partes.

CAF PIDE "REFLEXIÓN"

En el comunicado trasladado a la plantilla, la dirección de la empresa pidió a los trabajadores “una reflexión sobre la solicitud” que realizaron tras conocerse la suspensión del procedimiento de cierre y despido.

Además, insistió en que, ante esta situación se vuelva a retomar la actividad a expensas de tratar con los representantes de la plantilla medidas adicionales para mitigar la falta de ocupación actual. Algo que podría concretarse en una ampliación del ERTE que se empezó a aplicar en julio y que, en principio, concluye a final de año.

La respuesta de CAF no cayó bien en la plantilla. Ayer mismo, y tras una asamblea de trabajadores, el comité de empresa trasladó una respuesta a la compañía.

"FALTA DE RESPETO"

En primer lugar, consideró “una falta de respeto y de formas” que, a falta de 3 días para acabar el periodo de consultas, “se reciba sin ninguna explicación ni reunión informativa un papel en el que nos informa del aplazamiento del ERE por 3 meses”. “Todas nuestras acciones no se han llevado a cabo para alargar el cierre de la empresa 3 meses, sino para mantener una estabilidad futura para toda la plantilla. ¿Qué es lo que han aplazado? ¿Un cierre en diferido?”, se preguntó el comité. “Solo amenaza que podría a volver a recuperar la posición anterior”, recalcó.

"CHANTAJE" EN DOS DIRECCIONES

Además, consideró que el planteamiento de CAF es “un chantaje en dos direcciones”. “Primero al Gobierno de España por la consecución de los contratos -los que quedan pendientes por resolver de Renfe y a los que opta el grupo con otras empresas-; y, segundo, a los trabajadores de Trenasa. Les obligan a acabar los pocos trabajos que tenemos pendientes y sin los cuales sus plantas de producción podrían tener problemas de abastecimiento o penalizaciones por incumplimiento de contratos”, señaló.

Una idea, esta última, que ya trasladaron los trabajadores el martes, ya que temían volver a trabajar, terminar el trabajo pendiente, y ser despedidos.

DUDAS SOBRE LOS CONTRATOS

Además, el comité de empresa puso en duda la razón esgrimida por CAF para suspender el ERE durante 3 meses. “Los contratos que han puesto como condicionante son insuficientes para las cargas de trabajo necesarias del grupo, según nos han trasladado en el periodo de consultas”, indicó.

También se refirió a una extensión del ERTE actual más allá de fin de año “para mandar a casa al 80% de los trabajadores, muchos en casa desde julio y sin cobrar del SEPE” e incidió en la situación de los eventuales. Concretó que el sábado acaba el contrato de un trabajador y que hay 14 más temporales que no tienen garantizada su continuidad, algo que dijo que permitirá a la empresa reducir los despidos de 110 a 94 “dejando a los eventuales fuera de una posible negociación” en caso de cierre.

El comité de empresa recordó que desde 2012 se han aplicado hasta 7 EREs y ERTEs en Trenasa y recalcó que la postura de la plantilla es seguir en huelga y no volver a trabajar. “La trampa de suspender (que no existe jurídicamente) el ERE hasta el 31 de enero sin ningún tipo de garantía no nos vale”, aseveró.

A lo que sí se mostró abierta la plantilla es a mantener todas las reuniones necesarias para desbloquear la situación “de manera urgente y a alcanzar un acuerdo positivo para ambas partes antes de este sábado”, cuando acaba el periodo de consultas.

CLAVES

Desde 2007. El grupo CAF puso en marcha Trenasa Castejón en enero de 2007 con unos 50 trabajadores. Apenas un mes más tarde, ya se anunció que se iba a duplicar la plantilla. La inversión inicial fue de 7 millones de euros y el Gobierno foral aportó 1,2 millones en subvenciones. Una cifra, la de ayudas públicas, que en años posteriores aumentó hasta 2,5 millones de euros en total.

Siempre pendiente de proyectos . La historia de Trenasa ha estado siempre ligada a los proyectos que le iba concediendo CAF. Esto ha provocado que el número de trabajadores haya fluctuado mucho en todos estos años.

Siete EREs y ERTEs desde 2012 . Con este último, ya son 7 EREs y ERTEs los que se han aplicado desde 2012. Ese año se despidió a 49 de los 120 trabajadores y en 2015 a 23 de los 68 empleados que había entonces.

Anuncio de cierre en septiembre . Sin que nadie lo esperara, CAF anunció el 25 de septiembre el cierre de la fábrica de Castejón y el despido de sus 109 trabajadores alegando causas productivas y económicas (cifró las pérdidas en 4,3 millones entre 2016 y 2020). La plantilla lo rechazó, dijo que la planta era viable y que es CAF la que distribuye el trabajo entre sus fábricas.

Suspensión del proceso . CAF comunicó este martes que paralizaba el proceso de cierre hasta el 31 de enero, a expensas de saber si se le adjudican varios contratos de Renfe que podrían dar carga de trabajo a Trenasa.