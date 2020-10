Se abre la inscripción a cuatro cursos intensivos de cine y televisión en Navarra

Actualizada 27/10/2020 a las 10:15

El Servicio Navarro de Empleo (SNE), en colaboración con el Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA), ha abierto la inscripción en cuatro cursos intensivos de Fotografía, Producción, Arte y Postproducción en cine y televisión.

Comenzarán el 9 de noviembre, hay 40 plazas disponibles, y están dirigidos a profesionales, especialmente a especialistas de los sectores de las artes escénicas y culturales que quieran reorientar su perfil a estos ámbitos audiovisuales. El objetivo es que este personal técnico, "fuertemente castigado por la pandemia", pueda incorporarse a las próximas producciones que van a realizarse en Navarra.

Además, como hecho destacado, los cursos están impartidos por referentes nacionales e internacionales. "Además de responder de manera ágil a las demandas del sector y adaptar a un colectivo en situación delicada por la pandemia, queremos elevar la credibilidad ante las productoras que se instalan en Navarra, dando formación de la máxima calidad", ha indicado la gerente del SNE, Mirian Martón, en rueda de prensa.

La gerente ha estado acompañada por Arturo Cisneros, gerente de Clavna, y por Txuma Huarte, de la Asociación de Trabajadores del Espectáculo de Navarra (ATEN). "Necesitamos profesionales ante la creciente industria audiovisual en Navarra y queremos dotar de competencias específicas a personal técnico de sonido, iluminación, producción, regidores, etc de industrias culturales como el teatro, la música en directo, danza, circo, muchos de ellos reunidos en torno a ATEN", ha añadido Cisneros.

La inscripción se puede realizar a través del apartado Formación en la página web del Servicio Navarro de Empleo. Los cursos comenzarán el lunes 9 de noviembre y se impartirán en el centro de formación autorizado CTL Escuela de imagen y sonido, ubicado en avenida Marcelo Celayeta 75. También colaboran con la iniciativa el Centro Navarro de Producción Cinematográfica (CNPC).

LOS CUATRO CURSOS

El director de fotografía Alfredo Mayo, será el docente en el Curso de Fotografía para Cine, de 80 horas. En su larga trayectoria, ha trabajado con directores españoles de la talla de Berlanga, Saura, Montxo Armendáriz o Almodóvar y entre su palmarés, se encuentra el Goya a la Mejor Fotografía por 'Las cartas de Alou' (1990).

El curso 'Equipos de producción en rodaje', de 60 horas, correrá a cargo de Josean Gómez, relevante director de producción en el panorama nacional, con dos nominaciones en los Premios Goya a la Mejor Dirección de Producción en los largometrajes 'Boca a boca' (1995) y 'El misterio Galíndez' (2003).

La navarra Mamen Hernández será la profesora titular del curso 'Departamento de Arte, paso a paso. Cine, TV y Publicidad', de 66,5 horas. Cuenta con una amplísima experiencia. Entre sus proyectos más recientes, se encuentra su trabajo en los largometrajes 'Nieva en Benidorm' (2020) de Isabel Coixet y en 'Explota, Explota' (2020), dirigida por Nacho Álvarez, ambas actualmente en cartelera.

Gabriel Sitjas, compositor de efectos visuales (Digital Compositor), impartirá el curso de 'Postproducción digital y VFX', de 80 horas. Especializado en el software Nuke, ha sido contratado por grandes estudios internacionales, trabajando para películas como 'Batman: the Darknight' (2008), 'Captain America: The first avenger' (2011) o 'Lo Imposible' (2012).

PRÓXIMOS RODAJES

La necesidad de profesionales se une a la alta demanda provocada por el crecimiento de rodajes que eligen Navarra como localización. El próximo 2 de noviembre comienza el rodaje de la película dirigida por el director vasco Imanol Uribe producido por Tornasol y Bowfinger, que cuenta en plantilla con más de una treintena de profesionales navarros; y varias productoras españolas trabajan ya en sus próximos rodajes en la Comunidad foral de cara a 2021.

La producción de contenidos audiovisuales es una industria tractora para otras industrias creativas y culturales, identificadas como motor de la economía Navarra. Además, se estima que más del 40% de los gastos de una producción cinematográfica acaba recayendo en otras disciplinas creativas como la música, la interpretación, la literatura, el dibujo, la fotografía o el diseño gráfico.

El sector de la producción de contenidos audiovisuales continua demandando profesionales que puedan sostener los altos índices de crecimiento que muestra el sector en España, y en menor medida también en Navarra, cuya presencia se incentiva fiscalmente y sectorialmente, dado que la industria cultural y creativa está considerada como uno de los motores tractores de la economía, han explicado.

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN NAVARRA

En Navarra, en el sector económico de las actividades de creación, artísticas y espectáculos resiste mejor el empleo relacionado con el cine y la televisión, frente a las actividades culturales y artísticas; se genera contratación de personal y el empleo es, en general, de mejor calidad, ha precisado el Ejecutivo.

Desde febrero, el desempleo en esta rama de actividad ha crecido un 50%, si bien en el sector audiovisual, cine, vídeo y televisión, el aumento del paro alcanza el 15%. De hecho, en lo que va de año ha crecido un 2,7% la contratación en este subsector; mientras, se ha reducido en la creación de espectáculos en un 71%.

El perfil del profesional en desempleo en el sector es hombre, de nacionalidad española, con estudios superiores y con contrataciones intermitentes, lo que hace que no llega al 50% el desempleo de larga duración.