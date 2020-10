El Servicio Navarro de Empleo y Brandok Comunicación diseñan un programa formativo inédito para impulsar el desarrollo del negocio online

Actualizada 08/10/2020 a las 16:29

Bajo el nombre ‘Curso Singular de Desarrollo de Negocio Digital’, los participantes conocerán y experimentarán con metodologías activas y orientadas al reto en formato semipresencial y en streaming, cómo desarrollar una estrategia de marketing digital y a dominar la tecnología con aplicación práctica al caso real de su idea y puesto de trabajo presente o futuro. Como novedad, una vez terminada esta formación, y preparado su reto los participantes presentarán su idea de negocio

El Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare (SNE-NL) y la agencia Brandok Comunicación organizan por primera vez en Navarra un programa formativo sobre desarrollo de negocio online. Bajo el título ‘Curso Singular de Desarrollo de Negocio Digital”, tiene la particularidad de estar orientado al reto y ahondar no tanto en el uso de las herramientas digitales como en la reflexión estratégica y la puesta en marcha del negocio.

Las personas interesadas con proyectos de negocio podrán desarrollar su iniciativa y, finalmente, presentarla en directo a través de Youtube Live, para que ciudadanía, posibles inversores y empresas puedan conocer y darles feedback.

100% subvencionada por el SNE-NL, comenzará el 3 de noviembre y finalizará el 17 de diciembre. Tendrá una duración de 27,5 horas, los martes y jueves de 14:00 a 16:00 horas de la tarde. Las plazas son limitadas y las preinscripciones pueden hacerse desde hoy a través www.empleo.navarra.es, apartado Formación, y de la web www.brandok.es. Las y los aspirantes, tras su preinscripción, deberán estar preparados para poder enviar su CV, así como una carta motivación y expectativas en relación al curso.

Esta oferta formativa se dirige especialmente a personas que gestionan o quieren gestionar la comunicación en empresas, a las que desean alcanzar competencias digitales avanzadas o a las que están explorando nuevas vías de negocio digital.

“La pandemia ha acelerado necesidades de negocio digital, incluso en sectores que tradicionalmente no contemplaban la presencia en internet. Pero el negocio digital no es solo cambiar la venta de medio físico o presencial a on line, o estar en redes y aplicar tecnología. Es también darle valor a servicios y productos para llegar a las personas, segmentar de otra manera, definir el negocio desde el momento del diseño del producto”, ha explicado Carlos Adín, director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales del SNE-NL.

Brandok Comunicación impartirá la formación sobre las destrezas necesarias para desarrollar una estrategia de marketing digital y comunicación global en Internet dirigida a impulsar el negocio. “Las ventas online y la utilización de las redes sociales se han incrementado exponencialmente durante la crisis sanitaria. Muchas empresas han dado el salto al negocio online y otras quieren, pero no saben cómo hacerlo. En este curso se va a ofrecer todas las claves para que los participantes puedan dar el paso a esa transformación online del negocio y de sus competencias digitales”, explica Maite Pérez, directora de Brandok.

AULA VIRTUAL Y GRUPOS BURBUJA

Este programa se presenta con un formato y un contenido novedoso en modo semipresencial y en streaming. Se impartirá a caballo entre las instalaciones de Diario de Navarra, en Cordovilla, y la Fábrica de Gomas de Pamplona, “espacio coworking inspirador”.

Este programa tendrá una dinámica muy particular con sesiones en vivo a través del canal de Youtube del (SNE-NL) algunas de las cuáles se difundirán a otras personas en abierto, otras servirán de entrenamiento y mejora de competencias expositivas y tecnológicas. El resto de sesiones se celebrarán a puerta cerrada. Debido a la situación actual, la mitad de las personas participantes podrá seguir el curso a través de internet mediante la modalidad aula virtual del SNE-NL y la otra mitad en clase, separando a los participantes en dos grupos burbuja. Una vez finalizado el curso, el alumnado podrá presentar su idea de negocio a través de Youtube Live.

