Apuesta decidida de CC OO y UGT por el Plan de Empleo de Navarra, que ELA y LAB cuestionan

Actualizada 20/09/2020 a las 12:43

Los dirigentes de los sindicatos CC OO y UGT han mostrado su apuesta decidida por la negociación de un nuevo Plan de Empleo en el marco del diálogo social, un modelo que ELA y LAB consideran superado ya que a su juicio no sirve para atender a las demandas y necesidades de los trabajadores navarros.



El secretario general de CC OO en Navarra, Chechu Rodríguez, tras resaltar que "en momentos de crisis es cuando se deben poner los cimientos para un nuevo mercado laboral", ha defendido que se debata en el marco del diálogo social y del Plan de Empleo "la capacidad de generar una actividad económica sostenible y de crear empleo de calidad".



"No podemos construir en Navarra un mercado laboral fuerte y un futuro con esperanza si basamos la recuperación económica en la devaluación interna, por la vía del ajuste salarial y la precariedad, como ya se hizo en 2011", ha afirmado Rodríguez.



En este sentido, ha considerado que es necesario "reforzar los elementos de redistribución económica e impulsar los servicios públicos para construir una sociedad cohesionada".



Para Jesús Santos, secretario general de la UGT de Navarra, "en medio de esta crisis sanitaria urge más que nunca" un Plan de Empleo, para el que plantea "dos fórmulas esenciales", que son "iniciativa pública y concertación social".



Un Plan de Empleo, ha precisado, "que contemple actuaciones dirigidas a la reactivación económica y mantenimiento del empleo, que tenga como objetivo la recuperación de los sectores más afectados por esta crisis, como es el sector servicios, y tenga como prioridad a los colectivos más castigados como son las mujeres y los jóvenes".



A su juicio, también es necesario hacer cambios profundos: "Hay que apostar por un modelo productivo más tecnológico y más competitivo donde la mano de obra sea lo que menos pondere dentro del producto final".



Por su parte, ELA considera imprescindible adoptar medidas urgentes para garantizar la protección de empleo y muestra su disposición a lograr acuerdos a través de "una negociación inclusiva y basada en contenidos reales", ha asegurado el coordinador del sindicato en Navarra, Imanol Pascual.



Sin embargo, ha apostillado, "hasta ahora los planes de empleo se han aprobado dentro del marco del diálogo social y han tenido básicamente dos características: no han tenido ninguna eficacia y han servido para financiar a UGT, CC OO y la patronal".



Pascual ha destacado que es preciso superar ese escenario de diálogo social, puesto que "se trata de un modelo a la medida de la patronal, ya que le permite vetar cualquier acuerdo que perjudique a sus intereses, y acaba convirtiéndose en un instrumento que legitima las políticas antisociales del Gobierno".



El coordinador de LAB en Navarra, Imanol Karrera, ha defendido un Plan de Empleo que permita crear puestos de trabajo y dignifique el empleo existente, un planteamiento que ya trasladó al Gobierno de Navarra y la CEN, pero "no vemos que haya ninguna voluntad real de abordar este debate".



"La gente esta harta de planes estrella que no recogen sus necesidades y preocupaciones, que no dan solución a sus problemas y no posibilitan sus demandas", ha declarado Karrera, quien la aseverado que la CEN "busca apuntalar el Consejo de Diálogo Social porque en él todos los acuerdos que se firman le benefician, porque cuenta con la colaboración de UGT, CC OO y del Gobierno de Navarra, extremo éste muy grave".



Karrera ha apostado por medidas para garantizar el empleo y eliminar la precariedad a medio y largo plazo (salario mínimo de 1.200 euros, semana laboral de 35 horas, derecho a la subrogación, brecha salarial, conciliación, los ERTE y los despidos colectivos).



Sin embargo, matiza, "para esto no hacen falta chiringuitos, ni necesitamos que nos inviten a los suyos, únicamente se necesita una verdadera voluntad para alcanzar acuerdos que mejoren la vida de trabajadoras y trabajadores. LAB esta dispuesto a ello".