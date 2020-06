Firmado el nuevo convenio en TRW hasta 2024 tras ser refrendado por el 89% de la plantilla

Actualizada 10/06/2020 a las 06:00

Con 386 votos a favor (89,35%) y 39 en contra (9,02%), la plantilla de TRW dio el visto bueno el pasado lunes por la noche al nuevo convenio que regirá las relaciones laborales de la empresa hasta 2024. La fábrica del polígono de Landaben, que da empleo a 520 trabajadores fijos para la producción de direcciones de turismos y camiones, se coloca así “fuera de la ecuación” del reajuste de personal, según destacó el presidente del comité, Josi Álvarez (CC OO), que la multinacional anunció recientemente y que prevé el despido de 16.000 empleados en todo el mundo. El preacuerdo había sido firmado por las secciones sindicales de CC OO (4 delegados), UGT (4), ELA (4) y LAB (3), mientras que los representantes de CGT y ESK, con un delegado cada uno, se opusieron.

El convenio recoge, como principales novedades, un incremento salarial anual “superior al 1%” tras ocho años de congelación y la reducción de la jornada anual en 16 horas, que pasará de las 1.720 a 1.704 horas mediante dos recortes de ocho horas cada dos años de vigencia. El acuerdo llegó tras cinco meses de negociaciones en las que ambas partes tuvieron que ceder en sus posiciones iniciales. Así, la dirección de la fábrica tuvo que ceder a su pretensión de introducir una doble escala salarial, aunque el comité se ha comprometido a estudiar “las medidas necesarias” en el caso de que llegara una “carga de trabajo potente” que implicara la contratación de cien o más trabajadores nuevos. Este compromiso de diálogo entre ambas partes también se aplicará en el caso de que la actividad sufra una caída fruto de menor demanda del mercado.

Actualmente, la factoría está trabajando al 45% de su capacidad tras la parada obligada por la crisis de la covid-19. “Para Volkswagen estamos al 25% o 30% y otros clientes demandan el 80% de sus pedidos habituales. Aún falta que arranquen otros clientes pequeños”, explicaba ayer Álvarez. No obstante, el presidente del comité reconocía que el acuerdo no contemplaba garantías de empleo, un aspecto al que restaba importancia al entender que esas cláusulas no suelen ser efectivas.

ELA desautoriza a su sección sindical y provoca el enfado de los delegados

ELA remitió el pasado domingo un comunicado en el que se desmarcaba del preacuerdo que la mayoría del comité de TRW había alcanzado con la empresa para un nuevo convenio hasta 2024 y recomendaba a la plantilla votar en contra del mismo. Este movimiento generó un profundo malestar entre sus cuatro delegados en la planta al sentirse desautorizados, ya que habían firmado dicho preacuerdo y participado en las negociaciones durante los cinco meses previos. Pese a reconocer que el texto consensuado con la dirección de la fábrica no era el ideal, los representantes de ELA aseguraban que iban a respetar “el mandato mayoritario” de la afiliación en la planta e iban a firmar el convenio si el resultado de la votación era “mayoritariamente al sí”, como así sucedió finalmente.

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme