Juan Miguel Sucunza ha sido elegido este viernes como nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y ha reivindicado durante su toma de posesión el papel del diálogo social en la Comunidad foral.



Sucunza ha afirmado que "la paz social es una de las mejores inversiones para una comunidad y en Navarra hemos sido líderes del dialogo social desde hace muchos años". "Para ello, disponemos de un órgano, el Consejo de Diálogo Social, que siempre ha buscado con éxito el mayor nivel de diálogo y de consenso entre la Confederación de Empresarios, las organizaciones sindicales más representativas de Navarra y el Gobierno de Navarra", ha defendido.



Sucunza ha sido elegido por aclamación en una Junta Directiva Electoral celebrada este viernes con un quorum del 91 por ciento de asistencia. Toma el relevo de José Antonio Sarría, que ha ostentado el cargo durante los últimos diez años.



Al acto de toma de posesión, celebrado con una reducida presencia de personas debido a las medidas de seguridad frente al COVID-19, han asistido la presidenta de Navarra, María Chivite, y varios miembros de la CEN, y ha intervenido en él por videoconferencia el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.



Durante su intervención, Sucunza ha señalado que "es totalmente necesario que el Gobierno otorgue un papel protagonista" al Consejo de Diálogo Social y ha afirmado que la CEN será "fiel a las instituciones navarra y españolas, pero expresará su desacuerdo cuando de forma unilateral o sin contar con los empresarios se tomen decisiones de otro tipo".



El nuevo presidente de la CEN ha criticado así, sin mencionarle expresamente, el acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral. "Para tratar reformas tan importantes como la reforma laboral no se ha hablado con los empresarios, se ha hecho caso omiso del diálogo social y de esta manera vemos perplejos cómo el mercado laboral se ha utilizado como moneda de cambio para conseguir una prorroga del estado de alarma", ha dicho, para afirmar que los empresarios "no estamos en eso". "Se puede hablar, acordar y poner encima de la mesa la necesidad o no de reformas, pero siempre dentro del diálogo social", ha destacado.



Por otro lado, Juan Miguel Sucunza ha reclamado al Gobierno de España y al de Navarra "apoyo firme y sin fisuras" para las empresas ante la crisis provocada por el coronavirus.

