El sector inmobiliario teme perder hasta un 40% de facturación anual

Actualizada 19/04/2020 a las 18:04

El covid-19 está golpeando con fuerza a la práctica totalidad de los sectores económicos y no parece que todos se vayan a recuperar a la misma velocidad. En el caso del inmobiliario, las previsiones son inciertas. Desde que empezó el confinamiento únicamente se están firmando las operaciones urgentes, en torno a un 10% del total, y las agencias consultadas no esperan recuperar la normalidad hasta el tercer o cuarto trimestre del año. Coinciden en que la duración del estado de alarma y la evolución futura del empleo serán determinantes. Hay que tener en cuenta que el sector inmobiliario residencial va de la mano de la propia economía de las familias. Por lo pronto, perder las ventas del segundo trimestre podría llevarle, según algunas previsiones, a recortar hasta un 40% su facturación anual aunque ese porcentaje dependerá de la recuperación que pueda existir en el tercer y cuarto trimestre. “Lo determinante va a ser el tiempo que dure este estado. Si finaliza pronto, cualquier empresa que no viva al día se va a ver afectada únicamente por las pérdidas derivadas de los gastos que todas tenemos que soportar en este periodo en el que generamos pocos o ningún ingreso”, razona Karol Zabalza, CEO de Inmobiliaria Hábitat quien reconoce que, por la parte de la demanda, el panorama que está dibujando la crisis es muy diverso, con familias que siguen percibiendo los mismos ingresos y ahora ahorran más, pero, también, con “incertidumbre” por los trabajadores que ven peligrar su puesto de trabajo y que hará que pospongan su decisión de compra.

“Los indicadores que nos transmiten algunos expertos dicen que la economía sufrirá una bajada del 4,5% del PIB este año, pero si las acciones para la recuperación son correctas, el próximo año podría recuperarse un 3,5%, si esto se produce no debemos tener la previsión de crisis”, completa Fernando Flores, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Navarras.

DEMANDA Y PRECIO A LA BAJA

El socio director de Engel & Völkers Pamplona, Jesús Sainz de Vicuña, recuerda que 2019 ya se cerró en Navarra con una caída en la cifra de compraventas próxima al 10% (9,7%), frente al 3,3% de la media del país, y que también 2020 había arrancado con cierta ralentización en las ventas. Para este experto, la nueva situación afectará sobre todo a la vivienda de segunda mano y pisos situados en algunos barrios y extrarradios de Pamplona podrían verse obligados a bajar de precio, aunque dependerá de la demanda y de la necesidad del vendedor. “La previsión es que haya una escasez en la demanda que provoque una bajada en el precio. Es pronto para calcularla pero creemos que puede ser del en torno al 10%”, augura Esteban Calahorra, CEO de A10.

Pero ante una situación como actual, que ninguno hemos vivido antes, razona Zabalza, “predecir lo que va a ocurrir es como intentar ver el futuro en los posos del café o en una bola de cristal y hablar del comportamiento del mercado, especialmente de bajadas de precio creo que puede tener el efecto de profecía autocumplida”. En su opinión, aunque la oferta puede verse ligeramente incrementada por propiedades de personas que necesiten liquidez, “salvo en estos casos de urgencia, el precio en general de la vivienda en Pamplona y Comarca, si estaba en un adecuado precio de mercado, no tiene por qué verse afectado”.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística no empezarán a reflejar lo ocurrido durante el confinamiento hasta el mes de mayo (datos que se publicarán en julio). La información del INE se refieren a las compraventas inscritas en el Registro de la Propiedad que se materializan uno o dos meses después de la Escritura Pública de Compraventa.

Fernando Flores, Presidente de AINA: “Nuestro sector va de la mano con los salarios”

“Ya se había notado un comienzo de relajación en el mercado desde principio de año. Ahora, aunque no se nos ha considerado un sector que tiene que parar, las oficinas deben estar cerradas y los clientes que estuvieran pensando en cambiar de vivienda, han pospuesto sus deseos. Los que tienen operaciones en marcha seguirán adelante. Más que medidas directas al sector, lo que se necesitan son ayudas generales a los ciudadanos. Si éstas se dirigen hacia todos los sectores, el nuestro evoluciona en paralelo con los salarios y el poder adquisitivo. Puede haber zonas y propiedades donde bajen los precios, pero debemos tener en cuenta las previsiones del próximo año y aquella familia que piense en comprar no creo que deba esperar. Si las acciones económicas a corto plazo para la recuperación son correctas, será cuestión de negociar un justiprecio”.

Karol Zabalza, CEO de Inmobiliaria Hábitat: “Ahora la búsqueda de pisos está subiendo”

“Lo determinante va a ser el tiempo que dure este estado. Hay familias que han incrementado su capacidad de ahorro y ese ahorro probablemente fluirá con más soltura cuando recuperemos la normalidad. Pero también existe incertidumbre entre los trabajadores que ven peligrar su puesto de trabajo, lo que hará que pospongan su decisión de compra. Tenemos constancia, a través de los portales inmobiliarios, que la búsqueda de viviendas ha subido durante el confinamiento y eso se traduce en que muchas personas se han dado cuenta que quieren vivir en una casa diferente de la que tienen. La oferta, puede verse ligeramente incrementada por propiedades de personas que necesiten liquidez, pero salvo en estos casos de urgencia, el precio en general de la vivienda en Pamplona y Comarca, si ya era adecuado al mercado, no tiene por qué verse afectado”.

Esteban Calahorra, CEO de A10: “Los precios pueden bajar en torno a un 10%”

“Nuestra previsión es que el mercado inmobiliario, como un mercado más, se verá afectado por esta crisis. Primero habrá una escasez en la demanda, así como un incremento en la oferta para obtener liquidez. Según las reglas básicas del mercado, oferta y demanda se cruzan en un precio, por lo que, si la segunda cae, lo más probable es que el precio también lo haga. Es pronto para calcular esa bajada pero creemos que puede ser de en torno al 10%. El impacto final dependerá de varios factores, como la duración de la crisis, el efecto sobre el empleo y, en consecuencia, sobre la confianza. La cuarta pata sería la financiación. Las personas tendemos a comparar lo desconocido con lo conocido para tener más seguridad, pero esta crisis será diferente a la iniciada en 2008, tanto en duración como en intensidad. Será a partir de septiembre cuando comencemos a retomar cierto ritmo”.

Jesús Sainz de Vicuña, socio de Engel & Völkers: “El impacto será mayor en segunda mano”

“2020 se va a ver muy afectado y la caídas en número de compraventas será importante. Para una inmobiliaria de Pamplona, que no tiene nada que ver con las que se sitúan en ciudades costeras, las ventas son muy estacionales y la Primavera (2T) es fundamental. Esperamos caídas de entre el 50 y el 70% con respecto a 2019, dependiendo de cuándo se vuelva a la normalidad. Suponiendo que volvemos a abrir las oficinas en mayo y que no existen nuevas amenazas, creo que no afectará notablemente a las viviendas nuevas que se están construyendo. Sí pueden verse afectados los precios de las de segunda mano que bajarán, sobre todo los de viviendas y propiedades que no se consideren exclusivas por ubicación, u otras características. Estas últimas no reducirán los precios de venta o lo harán en menor medida dependiendo de la urgencia de venta”.

