Íñigo Aguirrezábal (Nafarco): “Hemos hecho pedidos de 100.000 mascarillas que llegarán en abril”

12/04/2020 a las 06:00

Nafarco es una cooperativa farmacéutica navarra de distribución. Su función es la de comprar medicamentos y productos sanitarios para, después, distribuirlos entre 500 farmacias navarras (funcionan 597 en la Comunidad foral), de las que 370 son socias. Cada día entregan 50.000 medicamentos y productos sanitarios entre sus clientas, las farmacias. Por eso, la actividad de Nafarco supone un termómetro fiel de cuál es la situación que está viviendo el sector farmacéutico en Navarra, incluida una de sus preocupaciones, la falta de mascarillas. Porque cualquier decisión gubernamental relacionada en estos momentos con el coronavirus, hacia uno u otro lado, hacia la obligatoriedad o no del uso de mascarillas, por ejemplo, influye directamente en la demanda, que tiene que ser atendida por Nafarco. Cualquier decisión en este aspecto, como en otros relacionados con su actividad, debe ser comunicada a las autoridades sanitarias. El director gerente de Nafarco, Íñigo Aguirrezábal Uribesalgo, aborda en esta entrevista cómo ha vivido esta cooperativa de distribución los cambios provocados por el coronavirus. Nafarco, ubicada en Noáin, cuenta con una plantilla de 70 personas, de las que 28 están teletrabajando. Su facturación ha ido creciendo desde 2016 y en 2019 sumó 85,4 millones de euros, frente a los 82,6 millones de un año antes, debido, según explicó el directivo, a un aumento de la cuota de mercado.



¿Cómo está la situación?

En lo que se refiere a medicamentos, a día de hoy está normalizada. El gran ‘boom’ se produjo la primera semana, desde el jueves 12 de marzo hasta el viernes 20 de marzo. Fue cuando el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que el lunes siguiente ya no habría colegios. Fue una locura, una semana crítica, la demanda en las farmacias creció el 35% y las unidades servidas desde Nafarco aumentaron el 83% respecto a antes de la crisis. Hubo días con incrementos del 100%. Se generó alarma social y hubo temor al desabastecimiento, lo que provocó ese aumento de demanda. La segunda semana y hasta el 31 de marzo la situación se tranquilizó porque la gente ya había comprado lo que consideraba suficiente en medicamentos de venta libre y había retirado los que tenía asignados de receta. Durante esos días, el incremento en las unidades servidas bajó al 20%. Puede decirse que el incremento en la segunda quincena de marzo fue del 50% y que se sirvieron 275.000 unidades más que en el mismo periodo del año anterior. Hoy la demanda se ha normalizado y no ha descendido, a pesar de ese aumento de demanda previo. Estamos en las mismas unidades que antes de la crisis.



La población pidió más a las farmacias y éstas lo hicieron a Nafarco. Y Nafarco, ¿aumentó su demanda o tenía stock?

Nosotros incrementamos nuestro stock el 25%. Si normalmente tenemos ocho millones de euros de stock, que supone un mes de ventas, hemos pasado a disponer de diez millones de euros. La idea es ir reduciéndolo hasta volver a los ocho.



¿Ha habido o hay desabastecimiento?

Sólo hemos tenido problemas de suministro en alcoholes de uso clínico, geles hidroalcohólicos, guantes y mascarillas. Para el resto de productos no ha habido problema, hemos servido con normalidad. Hemos querido trasladar a los pacientes que no iba a haberlos para los tratamientos crónicos. Pero ocurrió lo mismo que con el papel higiénico, que la población quería abastecerse de su medicación para tener sus tratamientos en casa. Hoy el número de tiques en farmacia es menor porque la gente ya no está en la calle y porque ya se ha abastecido. No va a haber problemas de abastecimiento.



¿Qué pasa con los productos donde sí hay problema?

La situación del gel hidroalcohólico ya está normalizada.



¿Por qué?

Porque, aunque el consumo sigue siendo muy alto, se ha conseguido mayor producción. Hay más empresas que se han puesto a producir. Antes trabajábamos con dos proveedores y hoy nos suministramos de más. No hay suficiente como para acaparar producto, pero sí para garantizar un suministro regular. Por ello establecemos un número máximo de ventas a las farmacias.



Entonces, ¿hay todo el gel hidroalcohólico que queramos?

No. Pero hay más que antes y suficientes para atender la demanda. El gran problema está en las mascarillas. A día de hoy, se ha normalizado la entrega de geles hidroalcohólicos y se mantiene la escasez de guantes y mascarillas.



¿Qué se puede hacer entonces con las mascarillas?

Hasta el viernes pasado, 3 de abril, toda la importación de mascarillas (hay que tener en cuenta que se fabrican en Asia) de organismos oficiales iba destinada a personal sanitario. Sólo teníamos opción de comprar para autoconsumo, para los trabajadores de Nafarco. Después, entre el viernes 3 y lunes 6 de abril ya hemos repartido entre las farmacias más de mil mascarillas para que pudieran distribuir entre sus trabajadores. El problema es que en ese fin de semana el Gobierno apuntó la posibilidad de la obligatoriedad de su uso, por lo que la gente entra en las farmacias a pedirlas. Pero en Nafarco no tenemos, los fabricantes están en China y los pedidos tardan 14 días y, en ocasiones, con previo pago del 100% del coste. Como no se sabe con seguridad si van a ser necesarias o no cuando termine el confinamiento, hemos abierto nuestros canales para el suministro.



¿Han pedido? ¿Cuántas?

Hemos hecho pedidos por un total de 100.000 mascarillas. Esperamos que nos empiecen a llegar a lo largo del mes de abril. Creo que tendremos problemas de mascarillas hasta mayo, no porque no haya sino porque todo el mundo las quiere ya. Pero para estar en casa no hace falta. Para mayo, cuando se produzca la incorporación de los trabajadores a las empresas, esperamos que haya suficientes. Por eso quiero lanzar mensaje de tranquilidad, habrá suficientes. La producción de mascarillas es muy grande, pero y las empresas, que utilizan sus propios canales, también están preocupadas y buscando para sus trabajadores. Están preparándose para lo que puedan decidir las autoridades.



¿Por qué Nafarco no ha tenido antes mascarillas?

El pedido anterior había sido para autoconsumo siguiendo las indicaciones de las autoridades. Cuando cambió la situación, hicimos pedidos, pero los proveedores locales no disponían de mascarillas y solicitamos a mercados asiáticos, pero el envío se bloqueó y no llegó. No estamos acostumbrados a importar porque comprábamos a distribuidores locales que las adquirían en mercados asiáticos. Ahora estamos comprando a los distribuidores habituales nacionales y a importadores no habituales, pero éstos tienen sus plazos de entrega. Hay que tener en cuenta que en nuestro canal la mascarilla ha sido un producto de consumo marginal. El problema con las mascarillas en nuestro canal ha surgido por el cambio de paradigma que se ha producido en último fin de semana. Hemos pasado de no recomendar su uso a la población a ‘entender’ que no sólo es adecuado, sino que quizá sea obligatorio en la fase de salida del confinamiento.



¿Han tenido que pagar por adelantado?

No.



¿Qué tipo de mascarillas son las que han pedido?

Las quirúrgicas, que son las de tres capas de un solo uso; y las FFP2 con mayor capacidad filtrante, que sirven para 24 horas de uso, es decir, no cuenta desde que se abre, sino el tiempo real de utilización.



Ante la demanda de mascarillas, ¿qué mensaje es el que traslada desde Nafarco?

Que de igual manera que en medicamentos la situación está normalizada, que hay stock suficiente para la medicación de uso cotidiano y que el suministro de hidrogeles ya se está normalizando, que también la distribución de mascarillas se normalizará. En caso de ser obligatorio su utilización, esperamos contar con cantidad suficiente a partir de mayo. Lo que ocurra con las entregas previstas para abril nos dará una idea de lo que podemos esperar que ocurra en mayo.



¿Hay guantes?

Los guantes son productos que, a diferencia de la mascarilla, sí los hemos trabajado con regularidad en la farmacia. A nosotros nos han seguido llegando entregas semanales de guantes, más de látex que de nitrilo (éstos son los de los hospitales). Pero la demanda ha sido tan grande que, tal y como han entrado, se han vendido. Del 12 al 31 de marzo se han multiplicad las ventas por 10 entre las diferentes presentaciones de guantes.



¿Ha influido esta crisis en el reparto de medicamento?

La farmacia ha estado atendida con el mismo nivel de servicio incluso en los momentos de mayor demanda, con dos servicios diarios a todas las farmacias.



Respecto a otros productos, ¿cuáles han incrementado su demanda?

El incremento de unidades servidas a la farmacia ha sido general, con especial énfasis en aquellos productos relacionados con el covid-19: analgésicos, antipiréticos, vitaminas, probióticos, higienizante, etc.



EL PARACETAMOL



¿Cómo se ha notado en el paracetamol e ibuprofeno?

Entre el 12 y el 21 de marzo, se vendieron 85.238 unidades de paracetamol, frente a las 23.680 del mismo periodo del año anterior. Aumentó su venta en 61.558, el 260%. De ibuprofeno, se vendieron 27.630 unidades, frente a las 19.446 en 2019; es decir, 8.148 unidades más, con un aumento del 42,1%. Los geles higienizantes aumentaron sus ventas en un 4.707%, al venderse 7.499 unidades, frente a las 156 del año pasado. Las ventas de metamizol (principio activo del Nolotil) fueron de 16.160, frente a 13.248, el 22% más.



¿No hubo problema ante el incremento de demanda del paracetamol?

No, porque teníamos en stock y porque hay muchas marcas fabricantes. No ha habido problema de desabastecimiento de paracetamol o ibuprofeno. Insisto en que el canal, tanto nosotros como las oficinas de farmacia hemos respondido con nota al incremento de demanda en los medicamentos tanto de receta como de venta libre. El problema ha estado hasta ahora centrado en los geles higienizantes y ahora en las mascarillas.