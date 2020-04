El Gobierno de Navarra concede cuatro 'Premios Innovación y Emprendimiento contra el COVID-19'

Actualizada 08/04/2020 a las 12:12

El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), ha otorgado los cuatro premios previstos en los 'Premios Innovación y Emprendimiento contra el COVID-19'. Cada uno de los proyectos recibirá 2.000 euros para trabajar en su desarrollo.

Además, ha habido otros cuatro proyectos finalistas, del total de 28 iniciativas presentadas al certamen, cuya finalidad es fomentar, visibilizar, incentivar y premiar nuevas iniciativas de innovación y emprendedoras dirigidas a aportar soluciones en la lucha contra el COVID-19 y sus consecuencias.

Estos galardones se enmarcan en el programa de innovación en salud MEDTECH Navarra, que este año cumple su quinta edición y que persigue detectar, apoyar y premiar las iniciativas emprendedoras con mayor potencial en el ámbito de la salud en la Comunidad Foral.

Las candidaturas han sido valoradas según el orden de recepción, y ocho de ellas han sido propuestas (cuatro premiadas y cuatro finalistas) a las direcciones generales de Innovación y de Salud del Gobierno de Navarra. Los criterios de selección han sido factibilidad, impacto, tiempo de puesta en marcha, carácter innovador del producto o servicio o de la solución propuesta, y nivel de implicación del equipo promotor.

Una vez recibida la dotación económica, los ganadores deben aplicarla a desarrollar el proyecto: en unos casos será para iniciarlo y, en otros, los proyectos ya están en desarrollo y supondrá un empujón tanto económico como en visibilidad para los mismos.

Está previsto que el próximo día 17 se realice un acto de entrega de los premios, vía telemática.

Cuatro proyectos premiados

Los cuatro proyectos premiados son los siguientes:

-“Screening de Rayos-X basado en inteligencia artificial para el diagnóstico no invasivo de COVID-19”. Consiste en el despliegue de equipos de inteligencia artificial entrenados para diagnosticar lesiones específicas asociadas a COVID-19 en rayos-X torácicos, descartando personas sanas y neumonías convencionales.

Esta solución de diagnosis automática de COVID-19, basada en inteligencia artificial a partir de rayos-X, se dirige fundamentalmente al personal encargado de radiología encargado de efectuar las pruebas.

Al frente de este proyecto está Javier García Lasheras, cofundador y CEO de GL Research.

-“Esterilización de ambientes y utensilios mediante luz ultravioleta de muy baja longitud de onda”. Esta iniciativa propone un sistema de esterilización de estancias e instrumental mediante radiación ultravioleta de onda corta (UVC) en diferentes formatos: formato portátil para ambulancias y estancias variadas, formato móvil para estancias mayores y formato portátil con baterías.

Con esta solución se podrían desinfectar ambulancias, zonas de centros de salud y hospitales de una forma autónoma, sin personal y con las máximas garantías sanitarias. Y, con el mismo concepto, se podría realizar un dispositivo para la esterilización de equipos de protección individual (EPI) e instrumental médico sin deteriorarlo, aumentando la seguridad del personal sanitario.

La iniciativa está promovida por José Sancho, profesor titular de universidad en el área de Ingeniería del Transporte (Ingeniería Mecánica) de la Universidad Pública de Navarra, y se llevará a cabo en colaboración con empresas navarras.

-“Nueva terapia para el COVID-19”. Consiste en explorar la librería de compuestos de la empresa biotecnológica Medibiofarma (500 compuestos) en un ensayo in vitro de inhibición de ACE2, con el objetivo de reposicionar/identificar un candidato terapéutico a desarrollar a corto plazo como nuevo compuesto inhibidor del receptor ACE2.

La startup que está al frente de la iniciativa, Medibiofarma, ha desarrollado una serie de activadores del sistema inmune de nueva generación como tratamientos inmuno-oncológicos. Este proyecto ayudaría a probar si alguno de los fármacos de Medibiofarma tiene efecto terapéutico contra el COVID-19.

-“COVNO”. Consiste en la medición de un biomarcador en aire exhalado mediante la tecnología evernoa como marcador de diagnóstico, pronóstico y respuesta al tratamiento en la enfermedad COVID-19.

La inflamación de la vía aérea es una característica de las personas enfermas de COVID-19, siendo un indicador de pronóstico y selección terapéutica. La medida del biomarcador propuesto es inocua, indolora, no invasiva e inmediata, por lo que podría usarse de manera extensiva en pacientes de COVID-19 para obtener un indicador de su evolución, detectando las exacerbaciones y disponiendo de más información respecto a la mejor manera de tratarlos.

Este proyecto surge de una colaboración entre la empresa Eversens, desarrolladora de la tecnología evernoa, junto con profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra.

Cuatro proyectos finalistas

Los cuatro proyectos finalistas son los siguientes:

-“Nanocápsulas contra el coronavirus”. Producción de nanocápsulas de resveratrol (antioxidante natural) y zeína (proteína de maíz) para la mejora de los síntomas respiratorios de COVID-19 (fibrosis, neumonía) aumentando esperanza de vida. La iniciativa está promovida por la startup Nucaps Nanotechnology.

-“Utilización de vacuna como una estrategia efectiva para la prevención de COVID-19”. El proyecto persigue promover un ensayo clínico para probar la eficacia de una vacuna para prevenir el COVID-19 en personal sanitario del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN). Sus promotores son Miguel Ángel Barajas, Alfredo Resano y Nicolás Martínez Velilla.

-“Simulador virtual para la optimización y previsión de recursos esenciales en tiempos de Coronavirus”. Se trata de un simulador que, basándose en el análisis de datos y la optimización, es capaz en tiempo real de reproducir la evolución futura de la epidemia, predecir recursos y asistir en su gestión óptima. El equipo promotor lo conforman integrantes del grupo de investigación q-UPHS (quantitative methods for Uplifting the Performance of Health Services) de la Universidad Pública de Navarra.

-“Desinfektio”. Consiste en un robot terrestre autónomo de desinfección de áreas, superficies y pasillos, con un sistema de nebulización de mezclas desinfectantes. La iniciativa está promovida por la startup HelixNorth.