Incertidumbre en la construcción, transporte y metal ante el parón total

Actualizada 29/03/2020 a las 21:33

¿Qué pasará desde hoy con las empresas que prestan servicios o mantenimiento a las declaradas esenciales?, ¿cuáles deben parar?, ¿cuáles son esenciales?, ¿qué ocurre con los ERTE ya presentados y que todavía no han recibido respuesta?, ¿cómo se van a recuperar las horas de estos días?, ¿se van a permitir modificaciones en los calendarios?, ¿habrá ayudas públicas para mantener los salarios de los trabajadores sin actividad?

El anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dejó en la incertidumbre a cientos de empresarios navarros ante un parón total que empezará hoy salvo para los sectores esenciales, algo que ayer por la tarde seguía sin concretarse en un Real Decreto. Los representantes patronales de algunos de los sectores más afectados como el del transporte (suman 10.000 empleos en Navarra junto con el almacenamiento y el paro será parcial), la construcción (emplea a 16.000 personas) y el de las pequeñas y medianas empresas del metal (en metalurgia y fabricación de productos metálicos suman 11.600 personas) criticaban las dudas que todavía no ha resuelto el Gobierno y el nulo margen que les ha dado para reorganizar su actividad un anuncio hecho en sábado y que se pone en marcha hoy.

Todos los agentes económicos subrayan el “enorme” impacto que tendrá la medida. Por el lado positivo, sostienen que Navarra cuenta con la ventaja de que el sector agroalimentario, el tercero en volumen de exportaciones, será uno de los esenciales.

CEN: “Se toman medidas a la ligera y la repercusión será muy importante”

El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, no comparte la medida decretada por el Gobierno central, en la línea de la CEOE. “No estoy a favor, me parece una improvisación de mucho cuidado por no haber evitado antes los contactos y por no haber tomado las medidas a tiempo y estar haciendo las cosas mal. Y todo esto nos va a llevar a una situación muy compleja después de la cual el mundo ya no va a ser el mismo”, expresaba el presidente de la patronal navarra.

En su opinión, ante la falta de concreción por parte del Gobierno, va a ser difícil en muchos casos establecer qué es esencial y qué no. “Hay empresas que aparentemente parecen una cosa y son otra. Magnesitas Navarra, por ejemplo. La mayoría pensará que no es esencial, pero yo digo que sí. Sin magnesio no se puede fertilizar los campos, para que coman los rumiantes, y si no comen no dan leche. Así que tiene relación con la industria alimentaria”, exponía, entre otros ejemplos.

Sarría fue muy crítico con el anuncio de la medida, que no deja margen a los empresarios “¿Saben cuánto cuesta apagar unos altos hornos? Eso no se apaga en un día, necesita varios. Se toman medidas a la ligera y la repercusión económica va a ser muy importante. Aparte de que todavía no conocemos el Real Decreto. Creo que va a ser imposible dictaminar qué para y qué no”, apuntaba. Entre las dudas por aclarar citaba el hecho de que los trabajadores de estas empresas tendrán un permiso retribuido. “Van a deber horas a la empresa, pero, ¿cómo se organiza esto”. En su opinión, aunque todavía está por ver si se adoptan medidas en forma de ayudas económica, existen muchas empresas en Navarra que lo “van a tener muy difícil para aguantar” este parón.

CONSTRUCCIÓN. “Parece que la carga económica se traslada a las empresas”

Uno de los sectores que amaneció el domingo “con muchísimas dudas” ante el anuncio del cese de actividad fue el de la construcción. “Estamos un poco descolocados”, asumía el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP), Luis Las Navas. Una de las pocas certezas que sí tenía era la de que el impacto será “grande”. “Para nuestro sector y para la economía a todos los niveles”.

En general, la actividad constructora se ha mantenido durante el Estado de Alarma, “siempre cumpliendo estrictamente la ley de prevención de riesgos laborales”. “Era lo que nosotros veníamos defendiendo. Está claro que la salud es lo primero y si vamos a contribuir quedándonos en casa, no vamos a estar en contra. Pero que el anuncio se haya hecho en fin de semana hace más difícil todavía el organizarnos. “La sensación es la de que es una improvisación tras otra”, valoraba. La impresión era compartida por Iñigo Eugui, de Construcciones Erro y Eugui, que admitía su preocupación por la situación. “Las medidas son muy delicadas y pueden tener muchísima trascendencia”.

La fórmula de conceder un permiso retribuido a los empleados afectados anunciada por el Gobierno ha sembrado el “desconcierto”. “Lo que nos parece es que toda la carga económica se está trasladando a las empresas. ¿Nos van a dar ayudas o no para afrontar este pago? ¿No era la liquidez el mayor problema, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que son las mayoritarias en nuestro sector? Esa es la gran duda que tenemos. Porque lo que parece claro es que lo que ya no vamos a poder es presentar un ERTE, cuando hasta el mismo viernes estábamos peleando porque se consideraran por causa de fuerza mayor. Y tampoco podemos despedir. Al final somos las paganas de la situación”, valoraba.

TRANSPORTE “¿Qué hacemos con los camiones que tenemos cargados?”

“Sin ningún margen de tiempo” y dejando al sector del transporte “en la total incertidumbre”. Así describían ayer el anuncio del cese de actividad desde la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística (ANET). La entidad se sumaba a las reivindicaciones de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que pidió ayer al Gobierno que elabore “un listado detallado de las mercancías que se pueden transportar”, así como que ofrezca “un periodo de tiempo prudencial para que puedan terminarse todas las operaciones de transporte que están en marcha en estos momentos”.

“Esto tendría sentido si se hubiera anunciado un viernes para aplicarse un martes, porque nos hubiera dejado un día de margen para organizarnos con proveedores, para vaciar camiones y para ver cuáles se pueden dedicar a la industria alimentaria o a distribuir mascarillas”, ejemplifica Nacho Orradre, secretario. “¿Pero ahora qué hacemos con los camiones que tenemos cargados? No los puedes descargar ni al cliente ni al proveedor, y eso es un problema”.

El impacto en esta rama, que suma en Navarra unos 10.000 empleos entre el transporte y el almacenamiento ligado al transporte (logística), “va a ser muy desigual”. “Hay conductores que están muy asociados al ámbito alimentario, y esos hoy tienen que ir a trabajar. Otros, los que se dedican más a la industria, dependerá de en qué ámbito lo hagan. Lo que más me preocupa es en que situación se van a quedar después de un parón largo, no es fácil pasar de trabajar de un ámbito a otro cuando llevas mucho tiempo en el mismo”.

Desde ANET reclaman que estas medidas impulsadas por el Gobierno “vengan acompañadas de otras” encaminadas a “salvar a las empresas”. También están a la espera de ver “cómo se articula el permiso retribuido. “Anunciarlo es fácil, después habrá que ver la normativa”.

METAL “La paralización va a dejar a las pymes en una situación crítica”

Alfonso Huici Mariscal, secretario general de la Asociación Pyme Metal Navarra (Apmen), afirmaba el domingo a la ocho de la tarde que se encontraban ante una situación “absolutamente kafkiana”. “A pocas horas de que comience la jornada laboral, todavía desconocemos exactamente qué empresas pueden abrir y cuáles no. Seguimos a la espera de que se publique un Real Decreto que concrete las medidas anunciadas el sábado por el Presidente del Gobierno en rueda de prensa, las cuales parece ser que tendrán eficacia desde mañana mismo (por hoy)”. Para Huici, cuya asociación representa a unas mil empresas en Navarra, esta falta de información está provocando una gran incertidumbre y caos organizativo”, que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes). “Resulta evidente que la adopción de medidas de este calado, sin un preaviso suficiente que permita a las empresas hacer un cierre ordenado, es una auténtica temeridad y una irresponsabilidad, que compromete su viabilidad en un mercado globalizado”.

Huici añadía que si definitivamente se decreta la paralización de toda la actividad en el sector siderometalúrgico, la postura de Apmen no va a ser favorable. “No podremos más que mostrar nuestro más absoluto rechazo ante esta medida, porque va a provocar un deterioro de nuestro tejido económico y empresarial, y además atenta directamente contra el principio de libertad de empresa”, criticaba. “Además”, añadía, “debemos denunciar que la paralización de la actividad implica que las empresas se vayan a encontrar sin ingresos, pero con la obligación de abonar salarios, cotizaciones sociales e impuestos, lo que perjudica especialmente a las pymes, que van a encontrarse en una situación realmente crítica”.

Te puede interesar