Javier Taberna: “Se tenía que haber hecho antes y con unos días de margen”

30/03/2020 a las 06:00

El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna, no se mostraba crítico con la medida en sí, que considera necesaria y que incluso se debía haber adoptado antes, sino por el cómo se ha materializado. “Se ha hecho con imprevisión, nocturnidad y alevosía. No se puede tomar una medida de un día para otro y un sábado, cuando muchas empresas tenían su producción y salidas de mercancías previstas para el lunes y ahora no se pueden hacer.

Taberna contaba que el sábado el teléfono le echaba “humo” de empresarios “indignados” por cómo se había adoptado esta medida. “Va a ser una absoluta catástrofe, se ha tomado la medida sin pensar en otras circunstancias. Esto se tenía que haber hecho antes y dando cuatro o cinco días a los empresarios para que se organizaran. Y estoy pensando en la industria del metal, por ejemplo, que estaba trabajando muchísimo, y que saben que si en 15 días no trabajan van a perder clientes que irán a buscar el material a otro sitio. Si esto se avisa con margen para actuar se podía haber evitado”.



A Taberna, los permisos retribuidos obligatorios le parecen “una aberración.”. “Aparte de que es una carga evidente para el empresario, y que para eso ya existen los ERTE, la norma dice que esas horas se tienen que recuperar, pero es que no se van a poder recuperar porque van a sobrar horas, desgraciadamente, porque la recuperación va a ser muy lenta. Y enseguida vienen las vacaciones... Es evidente que esta norma la ha redactado alguien que no ha organizado una empresa en su vida”.



Para Taberna, la construcción, que estaba trabajando “casi a tope”, será de los sectores que más note este parón, al igual que la empresas del metal. “Sobre todo va a afectar a las pymes de hasta 150 trabajadores”, afirma. “Pero hay muchas dudas. ¿El servicio doméstico a personas dependientes se mantiene?, ¿y esas empresas que prestan servicios de mantenimiento a las consideradas esenciales?”.



Taberna apunta que si son solo 9 días, a los que habrá que sumar los festivos de Semana Santa, las consecuencias podrían ser menores, pero en su opinión, cree que “no va a ser así” y que puede prolongarse. “Tenemos que prepararnos ya para la recuperación, y no lo estamos haciendo. La recuperación va a ser muy lenta porque la epidemia va por zonas geográficas, y en las tres zonas más importantes como son China, Europa y Estados Unidos, el decalaje va a ser distinto. Creo que hay que olvidarse de este año y prepararnos para que dentro de un año recuperemos la velocidad de crucero en la que estábamos”.