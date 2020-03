Actualizada 20/03/2020 a las 08:24

El sector de la alimentación y el dedicado a su transporte han adquirido un papel esencial en esta crisis. Por eso, a diferencia de otras actividades, no la pueden parar de cara a mantener el suministros en los lineales. En esta circunstancia está la planta de Gvtarra, en la localidad de Villafranca. La productora de conservas de verduras y legumbres ha ampliado una hora por día la jornada laboral y activado el trabajo los sábados. “No descartamos incorporar más medidas para ampliar la jornada para garantizar el suministro”, señaló Eduardo López Milagro, consejero delegado de la compañía. Estas medidas han ido acompañadas de incremento de empleo en el centro logístico de Alfaro para abordar la distribución ante la “avalancha de pedidos”.



En Villafranca la plantilla oscila entre los 130 y 180 trabajadores, dependiendo de la temporada. “Tenemos que hacer lo posible para no parar, cumpliendo las medidas aconsejadas, para abastecer el suministro de la población”, explicó. Añadió que la distribución al canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) ha sido sustituido en su totalidad por el de tiendas de alimentación. “Se consume la alimentación en diferente lugar, en casa”, añadió, lo que influye para que la población aumente en los lugares de venta.



Viscofan, que fabrica tripas artificiales, también manifestó mantener la actividad. “Es una responsabilidad tenerlos abiertos porque formamos parte de la cadena alimentaria”, señalaron desde la compañía, que cuenta con 770 trabajadores entre Tajonar, Urdiain y Cáseda. En la misma línea se manifiesta Florette, donde se esfuerzan en “mantener la seguridad alimentaria de los productos y garantizar el suministro”.



Pero otros sectores también continúan, por el momento, sin novedad. Miguel Ugalde, director gerente de Mapsa, fabricante de llantas de ruedas para Opel, Peugeot y Kia, entre otros, confirmó que la planta de Orkoien, donde trabajan más de 600 personas, sigue con actividad, con las medidas preventivas recomendadas. “Los clientes nos están exigiendo garantías de suministros y continuaremos con normalidad, aunque con las medidas preventivas y las dificultades y preocupaciones añadidas”, apuntó.



En la fábrica de Esquíroz de BSH continúa la producción, como en el resto de plantas del grupo, según comunicó la empresa. Añadió que no hay ningún empleado contagiado. “Estamos a punto de recibir las mascarillas y los geles desinfectantes. Si crece el número de personas en vigilancia activa, la empresa tendrá serias dificultades para poder mantener la actividad”, señalaron.



En el sector médico, desde Cinfa, fabricante de genéricos, afirman que no han aumentado los turnos de producción. No lo han hecho porque, dicen, desde octubre se está fabricando al máximo rendimiento posible. “Y no ha sido necesario aumentar la producción de paracetamol porque contamos con stock”, comentaron.



Albyn, fabricante productos médicos, ha visto reducidos sus pedidos. Por ello, están estudiando la posibilidad de implantar un ERTE, que ya se ha presentado en su planta de Francia. Con 70 trabajadores en Europa, de los que 14 están en Navarra, donde está la sede, y 20 más en el resto de España, se da la circunstancia de que antes de que llegara la crisis a España, Albyn envió 100.000 mascarillas a China, donde les prohibían ir a trabajar sin ella. Las compraron a un proveedor de Barcelona. “Y ahora no tenemos para nosotros”, añadió.



Desde Acciona señalaron que el 95% de su plantilla está teletrabajando. “En Pamplona, donde está el centro de control, hay empleados trabajando, pero se ha reconfigurado el espacio para cumplir con la separación de seguridad”. En Gamesa, los trabajadores de oficinas siguen teletrabajando y las fábricas continúan funcionando sin novedad.