Ayerdi afirma que el comité de empresa de Icer Rail "no respalda" el conflicto

05/03/2020

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno foral, Manu Ayerdi, ha manifestado este jueves que en el conflicto en la fábrica Icer Rail "hay un elemento importante y es que el comité de empresa mayoritariamente ha firmado un convenio con la empresa que se está cumpliendo y no respalda este conflicto". "Eso es relevante", ha dicho.

Ayerdi ha respondido a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento sobre la posibilidad de mediación en el conflicto laboral que atraviesa la empresa Icer Rail y ha afirmado que en esta empresa hay tres elementos importantes: "La empresa cuenta con un comité de empresa legalmente elegido; el comité de empresa firmó un convenio con la empresa que está en vigor, y el comité de empresa está en contra de las convocatorias de huelga".

Por ello, el consejero ha manifestado que el Gobierno tiene que ser "escrupuloso" respetando a los representantes elegidos por los trabajadores. "En este caso la mayoría ha firmado un convenio, que se está cumpliendo", ha insistido, para incidir en que "las movilizaciones que se están produciendo no están respaldadas por el comité".

Ha señalado así que "no se puede intervenir como si esto no sucediera" y además ha comentado que "no me sentiría capaz de afirmar que en esta empresa el empleo no es de calidad". "Hay un convenio firmado por el comité y que se está cumpliendo", ha reiterado.

La parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha señalado que "la empresa atraviesa una situación de conflicto laboral desde hace más de un año" y "los motivos que llevan a este conflicto son la aplicación de un quinto turno sin contrapartida, se han producido despidos disciplinarios, sanciones... la precariedad se ha instalado en la empresa y la situación es insostenible".

Ha comentado que en la empresa "de 2015 a 2018 los ingresos se han incrementado en un 189 por ciento y el beneficio de explotación en más de 200 por ciento; con una situación económico financiera excelente". "No se pueden contemplar escenarios de conflicto de este tipo y cuando tiene subvenciones de dinero público su departamento tiene responsabilidad", ha dicho a Ayerdi.

