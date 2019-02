ELA convoca 3 días de huelga en Icer Rail para protestar por la situación laboral

Actualizada 14/02/2019 a las 14:14

ELA ha convocado paros los próximos tres fines de semana en la empresa Icer Rail para protestar por la situación laboral tras "las últimas decisiones tomadas por la dirección de empresa y el sindicato UGT".



El sindicato ELA ha criticado, en un comunicado, que "hace dos semanas UGT ratificó un acuerdo totalmente regresivo en Icer Rail". "Las negociaciones del acuerdo las había realizado el comité anterior puesto que las elecciones sindicales se realizaron el 21 de diciembre de 2018", ha señalado, para indicar que "los propios representantes de UGT del comité anterior se negaron a firmar por el empeoramiento de las condiciones laborales en la empresa".



En concreto, ha expuesto, "el acuerdo firmado por UGT y la dirección de Icer contiene aspectos regresivos a cambio de 60 euros mensuales de incremento salarial en 3 años". Se ha referido así que "la congelación del precio de las horas extra, del plus de nocturnidad y del plus de 5º turno"; a la "desaparición del plus de toxicidad-peligrosidad para nuevas contrataciones; a la "eliminación de las condiciones que tenían negociadas parte de la plantilla en un acuerdo anterior" o al "empeoramiento de la flexibilidad respecto de lo establecido en el convenio de químicas".



Ha añadido además que "se aumenta la flexibilidad de 100 horas a 172 horas a devolver en hora por hora en 2 años sin compensación económica, y con la posibilidad de aumentar la jornada diaria hasta las 10 horas".

ELA ha indicado que "se da la circunstancia de que UGT tomó la decisión de ratificar dicho acuerdo en el periodo de consultas de una Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MCST) para la implantación de un quinto turno". "Finalmente la empresa no consideró ninguna de las propuestas del comité y esta aplicando la MSCT sin acuerdo", ha añadido.



El sindicato nacionalista ha censurado "el despido de un trabajador y la nefasta situación desde el punto de vista de la salud laboral".

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Selección DN+