Manuel Torres: “La oferta más jugosa para comprar mi empresa ha sido china, pero no vendo”

18/11/2019 a las 06:00

Manuel Torres Martínez (Aljucer, Murcia, 1938) aparece para la entrevista con una chaqueta de punto gris con el logotipo de la empresa. Llega a las instalaciones de Torres de Elorz en taxi. Es domingo, hace frío y no ha querido conducir el coche que compró hace quince años. Dirige un grupo con más de 700 empleados por todo el mundo con 168 millones facturados en 2018, pero no sabe a cuánto asciende su sueldo. “El que me dé mi mujer”, cuenta despreocupado. Confiesa que no tiene caprich

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Selección DN+