09/09/2019 a las 13:50

Dentro de diez años quien no entienda los fundamentos de las nuevas tecnologías será un analfabeto”. A Kattalin Arraiza Irujo (Pamplona, 1972) esta frase que le dijo en Londres su amiga Ana Rosa Alonso, Head of Digital Venture de la multinacional Shell le hizo pensar. Fue, de hecho lo que le terminó de convencer para proponerle a su hermano Juan, pamplonés de 45 años e ingeniero Informático y Máster en Ingeniería del Software, ambos por Deusto, y Doctor en Gestión de Proyectos por UP

Selección DN+