La Cámara de Comercio trabaja en crear un Instituto Navarro para la Innovación

El presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, ha anunciado que se trabaja “intensamente” en la creación de un Instituto Navarro para la Innovación Estratégica de Navarra, un organismo pionero en España que podría presentarse a partir de septiembre.

Taberna ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa mantenida este miércoles para presentar 40 medidas de materia económica que la Cámara trasladará al próximo Gobierno Foral. “Estamos trabajando con varios institutos tecnológicos como Stanford o Postdam para traer aquí la punta de lanza de la innovación hoy en el mundo”, ha indicado, tras explicar que este nuevo organismo se dedicaría a la formación de empleados de fábricas implicados en la cadena de producción.

“Está en proceso de estudio, y en septiembre o a principios de octubre lo podríamos presentar. No existe ninguno en España dedicado a ese fin”, ha añadido para avanzar que lucubrado, podría ser una fundación con varios patronos, ya que “la unión hace la fuerza”.

Cuestionado por la financiación del instituto, ha respondido que “ya se irá viendo” aunque ha considerado que “las autoridades o poderes públicos no pueden decir que no”.

“Habrá que empezar de forma humilde, no se puede empezar la casa por el tejado, pero espero que no se pueda decir que no a este proyecto tan ambicioso”, ha dicho.

