El exconsejero José María Roig afirma que "todos los proyectos en Sodena eran valorados por los técnicos"

Actualizada 08/03/2019 a las 12:00

El exconsejero de Industria del Gobierno de Navarra desde 2007 hasta 2011 y expresidente de Sodena, José María Roig, ha defendido este viernes que "todos" los proyectos en Sodena eran valorados por los técnicos cuando él participó en la empresa pública y ha manifestado que "los servicios de la Administración foral deben utilizarse, quienes mejor conocen si un proyecto puede cuajar en un sector son los técnicos".

Roig ha comparecido este viernes en la comisión de investigación sobre las actuaciones de Sodena, para hablar en concreto de dos proyectos fallidos, Eina y Parquenasa, "dos expedientes concretos de hace 10 años y he trabajado 35 años en la Administración, así que mis recuerdos pueden fallar".

Ha explicado que en su época en Sodena los proyectos que pasaron por Sodena siguieron el procedimiento establecido. "Lo importante es que existan unos técnicos como los de Sodena, un comité de inversiones plural y un Consejo de Administración con personas independientes de prestigio", ha comentado, para detallar que los independientes eran gerentes de empresas muy importantes, representantes de sectores estratégicos.

Roig ha señalado que, cuando él presidió la empresa pública, "no hubo ningún Consejo de Administración al que no asistiera la mayoría de los consejeros". Y ha precisado, preguntado si se cesaron miembros del Consejo para adoptar una decisión concreta, que "eso no ocurrió en el Consejo bajo mi presidencia, hubiera sido una falta de respeto a la compañía". Ha añadido que el director gerente asistió a todos los Consejos.

Te puede interesar

En su exposición, el exconsejero ha señalado que "todos los proyectos eran valorados por los técnicos de Sodena, a quienes quiero valorar, unos magníficos expertos profesionales". "En muchas ocasiones solicitábamos la opinión a los departamentos de la Administración relacionados con el asunto. Para mí su opinión era técnica, no económica, pero ayudaba a conocer si el proyecto podía encajar en la vida cotidiana del sector", ha comentado.

A su juicio, "los servicios de la Administración foral deben utilizarse; quien conoce mejor si el proyecto puede cuajar en el sector es la opinión de los técnicos".

Posteriormente, ha explicado, "se reunía el comité de inversiones de Sodena compuesto por seis miembros del consejo de Administración, el director general de la compañía y los técnicos que habían estudiado el tema". "Este comité podía rechazar inversiones y no elevarlas al Consejo", ha añadido.

El informe del comité junto al de los técnicos era aportado al Consejo de Administración, que estaba formado por 12 miembros, "5 miembros dominicales del Gobierno de Navarra, 2 de Caja Navarra y 5 independientes de reconocida solvencia". "Se discutían los proyectos y se aprobaban, rechazaban o acotaban", ha detallado.

Ha explicado Roig que Sodena es una sociedad pública de capital riesgo y "si su único objetivo fuera la rentabilidad, que también lo era, no tendría razón de existir porque para eso están las empresas de capital privado".

El exconsejero ha defendido que en cada expediente que trabajaron, incluidos por los que se le han preguntado, "se hizo con los informes correspondientes, con las valoraciones del comité de inversiones, con el acuerdo del Consejo de Administración, con informes externos".

Una sociedad de capital riesgo "debe buscar la rentabilidad" y "se le valora por la globalidad de sus inversiones". "En cada expediente administrativo se siguieron los procedimientos democráticos, en el sentido de ser ampliados a los técnicos, a diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, al comité de inversiones y finalmente a una discusión muy enriquecedora en el Consejo de Administración", ha expuesto.

Sobre Parquenasa (Sendaviva), Roig ha señalado que se otorgó desde Sodena "una cantidad considerable"; con "informe previo que se elabora de manera general". "En el primer momento en que Parquenasa solicita ayuda pasa por un informe de los técnicos y por el comité de inversiones, después discusión en el Consejo", ha expuesto.

Te puede interesar

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Selección DN+