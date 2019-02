Actualizada 15/02/2019 a las 16:40

El Navarra Center for International Development (NCID) de la Universidad de Navarra repite por cuarto año consecutivo como uno de los mejores think tanks del mundo, según el Global Go To Think tank Index Report de 2018 elaborado por la Universidad de Pensilvania (EE. UU.).

El NCID, que pertenece al Instituto Cultura y Sociedad (ICS), permanece como el único centro español en la categoría de los mejores think tanks universitarios del mundo. Ha mejorado su puntuación con respecto al año pasado, subiendo tres puestos hasta el 55 de 90.

El centro navarro se sitúa por encima de otros institutos vinculados a universidades de prestigio como Princeton (EE.UU.), Harvard (EE.UU.), Oxford (Reino Unido) o el Instituto Tecnológico de Massachusetts – MIT (EE.UU.).

Para la elaboración del ranking, que la Universidad de Pensilvania realiza desde el año 2006, se han analizado 8.162 think tanks en un proceso en el que han participado 68.191 periodistas, legisladores, mecenas públicos y privados y otros especialistas.

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE POLÍTICAS Y PROGRAMA

El NCID es un centro de investigación que aúna un equipo interdisciplinar de economistas, politólogos, periodistas, historiadores y urbanistas. Sus esfuerzos se centran en poder aliviar la pobreza extrema en los países más pobres del mundo, enfocándose en investigaciones basadas en la evidencia con un enfoque macro y micro.

Sus principales áreas de estudio son el conflicto, la gobernanza, la educación, la democracia, la planificación urbana y el desarrollo institucional, entre otros. Para ello usan técnicas como el diseño de regresión discontinua, la cointegración fraccional, diferencias en diferencias, etc.

El centro trabaja en varios países, pero tiene un especial interés en tres regiones: América Central, África Subsahariana y el Sudeste Asiático. A su vez, su objetivo es contribuir al debate público sobre desarrollo a través de contribuciones generales, entre las que se incluyen análisis cualitativos de tendencias, reseñas de libros e informes sobre países en desarrollo.

